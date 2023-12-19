嘉義市5屆資深議員蔡文旭公祭 涂醒哲：肺癌末期發現太晚了

嘉義市議會60歲5屆資深議員、民進黨團總召蔡文旭罹肺癌，住台大醫院醫治逾2個月，11日病逝，上午在嘉義市殯儀館舉行告別式，蔡文旭生前交代，不發訃聞、海葬，儀式低調隆重，市長黃敏惠、議長陳姿妏、前市長涂醒哲等各界親友、政壇地方人士，前來送他最後一程，場面哀榮。

與蔡文旭莫逆之交的前市長、前衛生署長涂醒哲說，蔡文旭肺水腫抽大量積水，他協助轉診台大醫院癌症中心治療，但發現肺癌末期，太晚太慢了，很不捨、很可惜，早期發現有標靶藥物治療，如行政院長陳建仁早期發現就治好，預防醫學很重要，他呼籲民眾早期整合性篩檢，早期發現早期治療。

涂醒哲稱讚蔡文旭是資深民進黨員，也是正派的議員，嚴以律己，卻對朋友溫暖，連保險都未保，他市長任內，蔡文旭從未關說人事工程，做人不會歪來歪去，做民進黨員該做、正當的事。

黃敏惠率市府團隊、議長陳姿妏、副議長張榮藏及全體議員、民進黨中常委陳茂松、國策顧問黃俊森、民進黨市黨部主委黃露慧議員、立委王美惠顧問張裕隆、魚夫，以及嘉義縣市各界人士公祭。

蔡文旭妻子在嘉市某國小當教師，2名兒子分別讀研究所、大學，出生東石鄉的蔡文旭，美國加州大學（CSUSB）管理學系畢業，經歷市議會民進黨團總召、黨團幹事長、第5、7、8、9、10屆市議員、獲公民團體評鑑為「市議會問政第一名」、獲媒體評選為「問政金喉獎」、諸羅山電視台新聞主播、嘉義之音電台「言論廣場」主持人、台獨聯盟台灣本部中央委員、民進黨中央黨部文宣部幹事，籌劃各類抗爭活動、鄭南榕時代雜誌記者及發行人。