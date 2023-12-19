嘉市影視協拍中心揭牌 4年億元補助業者

電影車頂上的玄天上帝、影集華麗計程車行都在嘉義市取景，成為城市行銷利器，市府規畫4年投入1億元補助影視業者拍攝經費，市長黃敏惠昨天為影視協拍中心揭牌，表示整合各項協拍計畫與資源，營造友善拍攝環境，吸引劇組來紀錄城市的故事、美景與人文。

市府觀光新聞處表示，今年首度編1千萬元，審核通過便補助相關拍攝費用，包括近期殺青影集化外之醫、華麗計程車行的劇組皆獲挹注，且線上串流平台蓬勃發展，影音產業愈來愈多元，協拍不局限電影、電視。

黃敏惠與華麗計程車行製作人徐國倫及原著作者陳俊文、化外之醫導演詹淳皓、張辰漁一起揭牌影視協拍中心。徐國倫說，嘉義市在他每部重要的作品都扮演著關鍵推手，因電影KANO有幸一窺嘉市的歷史與榮光，華麗計程車行展現鮮為人知的「運將文化」；詹淳皓指出，拍攝期間市府協助包括介紹城市整體環境、道路使用申請、場地協調及借用等，是重要推手。

黃敏惠表示，期待以影視帶動青創產業、地方創生、專業人才培訓及市民影視文化養成，促進嘉市整個影視產業鏈的發展。

觀新處長張婉芬表示，市府去年起協拍近47家次，明年就可以提早達陣目標4年100家次，也讓私部門共同成為影視協力的重要角色。