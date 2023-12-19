嘉義高鐵站 華泰Outlet進駐 2028營運

高鐵桃園、台南站周邊都有大型商場進駐，嘉義站前方土地正招商，交通部鐵道局昨天公布，經評估華泰名品城旗下子公司格珞麗亞企業公司為最優申請人，業者將投資48億元、規畫2至3層樓大型折扣購物中心，以及相關餐飲、休閒娛樂、停車等設施，最快2028年開始營運。

縣長翁章梁說，嘉縣最近布局開發科園、產業園區，相信Outlet進駐能帶動商業發展，吸引更多商業投資，帶動地方產業均衡發展。

嘉市建設處長田長沛說，華泰落腳高鐵站樂觀其成，縣市本來就是共同生活圈，更說明市長黃敏惠一直推行輕軌的必要性，讓縣市一起繁榮、發展，湖子內也具深厚發展潛力，會持續努力爭取知名廠家設點。

鐵道局表示，招商土地面積近3萬坪，容積率240%，為50年的地上權開發案，分為3期開發，第1期預計2028年營運、第2期2030年營運，全案預計2032年開發完成，引入目前嘉義相對缺少的大型商業服務設施。

議員賴瓊如說，太保市是嘉縣人口少數人口正成長的鄉鎮，生活機能較鄰近鄉鎮完善，樂見提升購物方便性；議員黃榮利說，Outlet進駐能讓產業園區員工生活機能更好，相當期待。

1名房仲代銷人員說，高鐵周邊建案清景麟國際城、科技城預售屋每坪破30萬元，遠雄國寶從6年前每坪20萬元以下，現在也水漲船高，高樓層喊到每坪30萬元，漲幅超過3成，若未來台積電再進駐，房價會再漲。