雲林2年要催生萬娃 前三胎每胎領6萬

雲林去年新生兒3340人，創歷年新低，今年截至11月底僅2939名，縣長張麗善昨天宣布「2年6億催生雲林萬寶龍計畫」，前3胎每1胎生育津貼都提升至3萬元、第4胎起每胎10萬元，明、後年出生再加碼坐月子補助3萬元，等於前3胎每胎可領達6萬元，目標2年內催生1萬名新生兒，另也補助女性凍卵3萬元。

張麗善說，上任後將生育津貼提高至首胎1萬元，第2胎後每名遞增補助1萬元，但仍有許多民眾為領外縣市比雲林多幾千元的補助將戶籍遷出，受到很大刺激，決定推出新計畫。縣府社會處長林文志表示，生育津貼加碼後前3胎每胎領6萬元，為全台最高，應可有效刺激新生兒的戶籍留在雲林。

縣府說明，明年起雲林生育津貼加碼，只要在生產前父或母一方設籍雲林滿3個月就適用，另準備3萬包新生兒紙尿布，每名新生寶寶出生登記時，就可同步領取3包紙尿布。

衛生局長曾春美也說，考量現代女性可能因工作或其他因素導致晚婚晚孕，年初開始補助25至40歲女性凍卵2萬元，目前有2人提出申請，明年將提高至3萬元。

縣議員李明哲、簡慈坊、廖偉晴、黃美瑤及中華民國幼教聯合總會長廖文秀等人對縣府提出的催生政策都表示支持，希望在友善的托育環境加上生育津貼加碼刺激，能大幅提升雲林生育率。