物擋道 沒庇護島 台江通學路不友善

台南安南區人口已突破20萬人，穩居全市第2大行政區，但公共設施未相對提升，適逢台江建庄200年，台南社大台江分校發起以台江文化中心為中心，建構周圍9所學校到中心的徒步、單車安全路徑，走訪後卻發現沒庇護島、變電箱擋道等不友善狀況。有議員認為，應通盤檢視及改善；工務局表示，會了解實際狀況。

工務局副局長王建雄表示，將進行現勘、改善，因人行道也可和單車道共構，會和交通局合作，創造對徒步及騎單車都友善的空間。

社大台江分校執行長吳茂成表示，去年底台江公民社群即提出「台江百年綠色城市」設計願景，今年展開首部曲，邀請老師郭一勤帶領公民社群討論「行人地獄到生活天堂」的可能性，重塑台江生活圈的做法。

首波由20多名社群學員騎單車或步行，從台江文化中心走到安慶國小，體檢周邊社區道路友善人行空間，發現安吉路人行道變電箱多處擋道、鋪面破裂，高低落差太大；海佃路與同安、安吉路口缺乏行人庇護島；同安路有安慶國小，補習班林立，應規畫友善的通學步道。

林姓學員表示，實際走一趟，才發現安吉、海佃及同安路道路友善行人空間不足，媽媽推嬰兒車及老人坐輪椅都好難行。吳姓居民說，安慶國小周圍車輛多，校門口附近道路應當要有友善的行人空間及通學步道標線設計，才能保護學生及居民。

安慶國小校長郭秀真說，每次帶學生徒步到台江文化中心及朝皇宮，因人行空間不友善，都要特別派老師陪伴，防止意外發生，師生期待改善同安路行人空間。

市議員蔡麗青說，人行道暢通已說了好幾年，仍有很多路段非常不友善，有些是私人地還圍起來，造成用路人不便、也有危險性，希望相關單位重視並能改善。議員邱昭勝說，若下次要體檢人行道，也樂於參加，一起努力讓人行空間更友善。