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物擋道 沒庇護島 台江通學路不友善

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南社大台江分校實際以騎單車及步行從台江文化中心到安慶國小通學路，發現對行人、單車族都不友善，沿途有變電箱擋道。圖／台南社大提供
台南社大台江分校實際以騎單車及步行從台江文化中心到安慶國小通學路，發現對行人、單車族都不友善，沿途有變電箱擋道。圖／台南社大提供

台南安南區人口已突破20萬人，穩居全市第2大行政區，但公共設施未相對提升，適逢台江建庄200年，台南社大台江分校發起以台江文化中心為中心，建構周圍9所學校到中心的徒步、單車安全路徑，走訪後卻發現沒庇護島、變電箱擋道等不友善狀況。有議員認為，應通盤檢視及改善；工務局表示，會了解實際狀況。

工務局副局長王建雄表示，將進行現勘、改善，因人行道也可和單車道共構，會和交通局合作，創造對徒步及騎單車都友善的空間。

社大台江分校執行長吳茂成表示，去年底台江公民社群即提出「台江百年綠色城市」設計願景，今年展開首部曲，邀請老師郭一勤帶領公民社群討論「行人地獄到生活天堂」的可能性，重塑台江生活圈的做法。

首波由20多名社群學員騎單車或步行，從台江文化中心走到安慶國小，體檢周邊社區道路友善人行空間，發現安吉路人行道變電箱多處擋道、鋪面破裂，高低落差太大；海佃路與同安、安吉路口缺乏行人庇護島；同安路有安慶國小，補習班林立，應規畫友善的通學步道。

林姓學員表示，實際走一趟，才發現安吉、海佃及同安路道路友善行人空間不足，媽媽推嬰兒車及老人坐輪椅都好難行。吳姓居民說，安慶國小周圍車輛多，校門口附近道路應當要有友善的行人空間及通學步道標線設計，才能保護學生及居民。

安慶國小校長郭秀真說，每次帶學生徒步到台江文化中心及朝皇宮，因人行空間不友善，都要特別派老師陪伴，防止意外發生，師生期待改善同安路行人空間。

市議員蔡麗青說，人行道暢通已說了好幾年，仍有很多路段非常不友善，有些是私人地還圍起來，造成用路人不便、也有危險性，希望相關單位重視並能改善。議員邱昭勝說，若下次要體檢人行道，也樂於參加，一起努力讓人行空間更友善。

人行道 台江 行人地獄

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