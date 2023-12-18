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台南耶誕演唱會 韓女團MAMAMOO輝人獨家演唱

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲今宣布，韓國女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN，確定23日現身台南好YOUNG搖滾耶誕演唱會。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今宣布，韓國女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN，確定23日現身台南好YOUNG搖滾耶誕演唱會。圖／台南市政府提供

「2024台南好Young」耶誕跨年系列活動再爆震撼彈，經過粉絲們的不斷留言敲碗，市長黃偉哲今公布彩蛋來自韓國女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN，確定23日現身台南好YOUNG搖滾耶誕演唱會。

曾經來台演唱過的輝人錄製影片，公布欣喜的心情，因為聽說台南有很多美食，她邀請粉絲推薦台南美食，好讓她有機會一飽口福，當然，最大的願望，就是邀請大家來到台南，「聽她唱歌，看她演出」，一起歡度耶誕假期。

黃偉哲表示，這幾年來，「台南好Young」耶誕跨年系列活動深受各界肯定，儼然已成為知名品牌，儘管預算經費遠不如其他縣市，仍努力集結民間企業力量邀請高知名度藝人演出，不僅有台灣在地的人氣歌手，還有香港、日本、韓國、新加坡、荷蘭等國際藝人，卡司陣容堅強，「我們說第二，沒人敢說第一」。

日前公布演出卡司，23日登場的台南耶誕搖滾耶誕演唱會，演出者有華語流行樂壇天王林宥嘉、超紅天團告五人、創作才子高爾宣、金曲樂團麋先生、金曲最佳原住民語歌手葛西瓦、創作歌手文慧如、來自荷蘭的美聲Martin Hurkens、Marjolein，如今再傳韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人加入演出陣容，不容錯過!

輝人曾為多齣電視連戲劇演唱序曲，榮登當地音樂排行榜冠軍，包括《機智醫生生活》演唱的OST《With My Tears》，《青春紀錄》演唱的OST《Shine On You》，《衣袖紅鑲邊》演唱的OST《盼了又盼》等。

「台南，要讓大家嗨翻12月，一起熱鬧迎接台南400，讓來旅遊的氛圍從12月的耶誕節，一路延續到農曆過年走春，台灣燈會及蘭展等重要活動。」黃偉哲表示，市府精心規劃安排，誠摯邀請海內外朋友規劃台南耶誕跨年之旅，保證滿載而歸。

主辦單位新聞及國際關係處表示，來台南跨年，還可以參加台南購物節活動，只要消費滿百、發票登錄購物節，就有機會參加抽獎，包括黃金一兩、Iphone14、日本大阪雙人來回機票。

詳情請上「2024台南好Young-耶誕跨年系列活動」官網或粉專查詢。

官方網站：https://tainanyoung.com.tw/

粉絲專頁：https://www.facebook.com/tainanyoungdec/

台南 跨年 黃偉哲

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