快訊

賴清德老家成打卡聖地 民眾特地北上自拍、有人闖花園與國安爆口角

下班注意！國一大貨車翻覆僅1車道通行 南下車流嚴重壅塞

中職／桃猿補償方案要錢+1投手 陳俊秀部分轉隊費仍是新高

最美山林燈節「空山祭」聖誕夜登場 感受光影交錯魅力

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
龍崎空山祭將虎形山公園畫分為5大展區。15組藝術家打造17件藝術創作，將聲音和文字等元素相互搭配，讓參觀者更身歷其境。圖／市府文化局提供
龍崎空山祭將虎形山公園畫分為5大展區。15組藝術家打造17件藝術創作，將聲音和文字等元素相互搭配，讓參觀者更身歷其境。圖／市府文化局提供

深受遊客好評的「龍崎光節─空山祭」本月24日至明年2月18日登場，為2024台灣燈會在台南打頭陣，今年策展主題「龍火餘燼」，邀請國內外15組藝術家共17件藝術創作在虎形山公園展出。此次更邀請霹靂布袋戲23日晚間專場開幕演出，邀請全國遊客到龍崎遊玩。

龍崎空山祭邁入第五屆，今年以火為發想元素，將虎形山公園畫分為5展區大展區。文化局指出此次強化互動性，邀請國內、韓國、澳門15組藝術家打造17件藝術創作，將聲音和文字等元素相互搭配，讓參觀者更身歷其境，深刻感受光影與自然帶來的魅力。今年更別開生面，邀請霹靂布袋戲23日晚間開幕專場演出，5位霹靂人氣要角到齊，結合5G科技和LED影像視覺，讓遊客們大飽眼福。

今市府在虎形山公園舉行宣傳記者會，台南市長黃偉哲、立委王定宇及多位地方議員參與。黃偉哲在祈福卡上寫上「龍崎光節更好」的心願，期盼2024龍崎光節越辦越精彩，讓更多國內外朋友感到驚奇。

文化局表示，龍崎光節是以龍崎地區自然與文化為主題的藝術燈節活動，去年創造10萬觀光人潮及超過500萬票房成績，獲得民眾肯定，今年更獲2023iF設計獎文化展覽類獎項之殊榮，策展實力躍上國際。

市府指出，空山祭票種分50元的「平日票」、100元「假日票」，以及「暢遊票－無限炫風卡」，假日票每日限額3000張發售。開展後，6歲以下、65歲以上長者、設籍龍崎區民和身心障礙人士與陪同者1位，不限平、假日，出示身分證件即能免費看展；關廟、歸仁、仁德民眾也能出示身分證件在非國定假日的周一至周五免票進場看展。

空山祭今年更邀請霹靂布袋戲在23日晚間開幕專場表演，屆時5位霹靂當紅人氣要角將會全員到齊。記者李文德／攝影
空山祭今年更邀請霹靂布袋戲在23日晚間開幕專場表演，屆時5位霹靂當紅人氣要角將會全員到齊。記者李文德／攝影
深受遊客好評的「龍崎光節─空山祭」本月24日至明年2月18日登場，今市府在虎形山公園舉行宣傳記者會。記者李文德／攝影
深受遊客好評的「龍崎光節─空山祭」本月24日至明年2月18日登場，今市府在虎形山公園舉行宣傳記者會。記者李文德／攝影
龍崎空山祭將虎形山公園畫分為5大展區。15組藝術家打造17件藝術創作，將聲音和文字等元素相互搭配，讓參觀者更身歷其境。圖／市府文化局提供
龍崎空山祭將虎形山公園畫分為5大展區。15組藝術家打造17件藝術創作，將聲音和文字等元素相互搭配，讓參觀者更身歷其境。圖／市府文化局提供

身分證 文化局

延伸閱讀

台南好Young 韓團女星MAMAMOO於12/23耶誕開唱

最美平地森林小學新校舍落成 虎山實小師生：回家感覺真好

感受光與美的夜 2024龍崎光節空山祭12月24日開展

公車站有「亮點」！ 台南首創全數站牌設置太陽能照明

相關新聞

台南耶誕演唱會 韓女團MAMAMOO輝人獨家演唱

「2024台南好Young」耶誕跨年系列活動再爆震撼彈，經過粉絲們的不斷留言敲碗，市長黃偉哲今公布彩蛋來自韓國女團MAM...

華泰名品城第二家Outlet！落腳嘉義高鐵 最快2028年營運

交通部鐵路局在嘉義高鐵特定區招商，以設定地上權方式引進投資人開發經營，經召開綜合評審會議，選出華泰名品城旗下子公司格珞麗...

最美山林燈節「空山祭」聖誕夜登場 感受光影交錯魅力

深受遊客好評的「龍崎光節─空山祭」本月24日至明年2月18日登場，為2024台灣燈會在台南打頭陣，今年策展主題「龍火餘燼...

阿里山日出印象音樂會 邀這位日籍女星體驗迎日出

迎接新年第一道曙光，2024年阿里山「日出印象音樂會」將登場，嘉義縣長翁章梁今天攜手主播劉方慈播報最新消息，也邀請日籍女...

古坑草嶺賞櫻將有好路可走 雲林4條觀光道投8800萬元改善

古坑草嶺櫻花季、樟湖十字關露營區是縣內著名觀光景點，不過山區多處路面品質不優，縣長張麗善、古坑鄉長林慧如等人今天現勘指出...

感受光與美的夜 2024龍崎光節空山祭12月24日開展

第5屆「龍崎光節空山祭」24日開展至明年2月18日。今年策展主題「龍火餘燼」，藉由「火」的主題元素發想，邀請15組台灣在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。