最美山林燈節「空山祭」聖誕夜登場 感受光影交錯魅力

深受遊客好評的「龍崎光節─空山祭」本月24日至明年2月18日登場，為2024台灣燈會在台南打頭陣，今年策展主題「龍火餘燼」，邀請國內外15組藝術家共17件藝術創作在虎形山公園展出。此次更邀請霹靂布袋戲23日晚間專場開幕演出，邀請全國遊客到龍崎遊玩。

龍崎空山祭邁入第五屆，今年以火為發想元素，將虎形山公園畫分為5展區大展區。文化局指出此次強化互動性，邀請國內、韓國、澳門15組藝術家打造17件藝術創作，將聲音和文字等元素相互搭配，讓參觀者更身歷其境，深刻感受光影與自然帶來的魅力。今年更別開生面，邀請霹靂布袋戲23日晚間開幕專場演出，5位霹靂人氣要角到齊，結合5G科技和LED影像視覺，讓遊客們大飽眼福。

今市府在虎形山公園舉行宣傳記者會，台南市長黃偉哲、立委王定宇及多位地方議員參與。黃偉哲在祈福卡上寫上「龍崎光節更好」的心願，期盼2024龍崎光節越辦越精彩，讓更多國內外朋友感到驚奇。

文化局表示，龍崎光節是以龍崎地區自然與文化為主題的藝術燈節活動，去年創造10萬觀光人潮及超過500萬票房成績，獲得民眾肯定，今年更獲2023iF設計獎文化展覽類獎項之殊榮，策展實力躍上國際。