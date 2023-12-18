最美山林燈節「空山祭」聖誕夜登場 感受光影交錯魅力
深受遊客好評的「龍崎光節─空山祭」本月24日至明年2月18日登場，為2024台灣燈會在台南打頭陣，今年策展主題「龍火餘燼」，邀請國內外15組藝術家共17件藝術創作在虎形山公園展出。此次更邀請霹靂布袋戲23日晚間專場開幕演出，邀請全國遊客到龍崎遊玩。
龍崎空山祭邁入第五屆，今年以火為發想元素，將虎形山公園畫分為5展區大展區。文化局指出此次強化互動性，邀請國內、韓國、澳門15組藝術家打造17件藝術創作，將聲音和文字等元素相互搭配，讓參觀者更身歷其境，深刻感受光影與自然帶來的魅力。今年更別開生面，邀請霹靂布袋戲23日晚間開幕專場演出，5位霹靂人氣要角到齊，結合5G科技和LED影像視覺，讓遊客們大飽眼福。
今市府在虎形山公園舉行宣傳記者會，台南市長黃偉哲、立委王定宇及多位地方議員參與。黃偉哲在祈福卡上寫上「龍崎光節更好」的心願，期盼2024龍崎光節越辦越精彩，讓更多國內外朋友感到驚奇。
文化局表示，龍崎光節是以龍崎地區自然與文化為主題的藝術燈節活動，去年創造10萬觀光人潮及超過500萬票房成績，獲得民眾肯定，今年更獲2023iF設計獎文化展覽類獎項之殊榮，策展實力躍上國際。
市府指出，空山祭票種分50元的「平日票」、100元「假日票」，以及「暢遊票－無限炫風卡」，假日票每日限額3000張發售。開展後，6歲以下、65歲以上長者、設籍龍崎區民和身心障礙人士與陪同者1位，不限平、假日，出示身分證件即能免費看展；關廟、歸仁、仁德民眾也能出示身分證件在非國定假日的周一至周五免票進場看展。
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