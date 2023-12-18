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南市多項社福指標拿第一 社會局年終成果說明得來不易

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市社會局以「福利廣布、便捷服務」為主題，發表年終成果，強調落實全齡照顧。圖／南市社會局提供
台南市社會局以「福利廣布、便捷服務」為主題，發表年終成果，強調落實全齡照顧。圖／南市社會局提供

台南市社會局以「福利廣布、便捷服務」為主題，發表年終成果，強調從老人福利、實物救助、長期照顧、志願服務、關懷陪伴、友善托育、身障權益、暴力防治等不同面向切入，全方位滿足新生兒到終老各階段人生基本需求、提供相關服務並協助解決生活問題。

天下雜誌永續幸福城市大調查社福面向「志工人數占15歲以上人口比率」、「平均每萬人口擁有社區發展協會與守望相助隊數」、「長照服務涵蓋率」及「市民對長期照護政策滿意度」等4項指標，台南均為6都第1。

社會局表示，為照顧更多長輩，自今年7月起開辦老人健保費自付額補助，全市逾27萬位長輩受益，占全市約81%老人人口數，以確保本市長輩得醫療服務，減輕其與子女經濟負擔。也陸續布建實物愛心銀行實體店面，包含5處委辦分行、11處合作分行，以及19處愛心惜食平台，並結合4大超商辦理愛心餐食補給站寒暑假兒少餐劵等服務弱勢方案。

南市公托數為6都最少，社會局長盧禹璁指出，目前有15處公托，預計2024年至2029陸續於社宅及活化公有空間再建置22處公托，全市布建公托37處，總收托幼兒數可達1232人。另為提供家長多元托育選擇，社會局也結合準公共化私立托嬰中心簽約計90家，居家托育人員簽約計1535人，合計公私托及準公共托育保母共可收托1萬2555人。另，目前設置58處輔具服務據點，布建數量與普及度均為全國之冠。

另，均衡布建長照服務資源，設有398處社區關懷據點及238處C級巷弄長照站。目前已成立12處社會福利服務中心，攜手衛福部南區兒保醫療整合中心成大醫院推動「脆弱家庭兒少到宅評估計畫」，透過到宅訪視，協助脆弱家庭處理健康醫療、發展遲緩等問題。

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