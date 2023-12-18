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台南好Young 韓團女星MAMAMOO於12/23耶誕開唱

中央社／ 台南18日電

2024台南好Young耶誕跨年系列活動再爆震撼彈，經粉絲留言敲碗，台南市長黃偉哲今天公布彩蛋，來自韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN，23日現身台南好YOUNG搖滾耶誕演唱會

台南市新聞及國際關係處表示，曾來台演唱過的輝人親自錄製影片公布欣喜的心情，提及聽聞台南有很多美食，邀請粉絲推薦台南美食，好讓她有機會一飽口福，當然，最大願望就是邀請大家來到台南，「聽她唱歌，看她演出」一起歡度耶誕假期。

市府新聞稿表示，輝人曾為多齣電視連戲劇演唱序曲，榮登當地音樂排行榜冠軍，包括「機智醫生生活」演唱的OST「With My Tears」，「青春紀錄」的OST「Shine On You」，「衣袖紅鑲邊」的OST「盼了又盼」等。

睽違兩年輝人在今年10月帶著個人首張專輯「InThe Mood」回歸，從她的各種Solo作品中能看到一直努力透過自己的音樂傳達想法，訴說在團體作品中無法完整訴說的故事。南市府歡迎大家一起來台南搖滾耶誕演唱會感受輝人魅力，度過難忘耶誕佳節。

黃偉哲說，「台南好Young」耶誕跨年系列活動已成為知名品牌，儘管預算經費不如其他縣市，仍努力集結民間企業邀請高知名度藝人演出，不僅有台灣在地人氣歌手，還有香港、日本、韓國、新加坡、荷蘭等國際藝人，卡司陣容堅強，相信「我們說第二，沒人敢說第一」。

依南市府日前公布演出卡司，23日登場的台南耶誕搖滾耶誕演唱會，演出藝人還包括華語流行樂壇天王林宥嘉、超紅天團告五人、創作才子高爾宣、金曲樂團麋先生、金曲最佳原住民語歌手葛西瓦、創作歌手文慧如、「荷蘭美聲」Martin Hurkens。

演唱會 荷蘭

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