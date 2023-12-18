嘉義也有Outlet 落腳高鐵特定區總投資48億元

交通部鐵道局今天宣布Outlet大型購物商場落腳嘉義高鐵特定區，總投資48億元；嘉義縣長翁章梁表示，Outlet進駐將可帶動商業發展，讓嘉義變成可以工作、可以生活的好地方。

交通部鐵道局今天發布新聞稿表示，為推動高鐵嘉義車站特定區發展，交通部鐵道局辦理「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」招商，以設定地上權方式引進投資人開發經營，並於今年12月11日召開綜合評審會議，選出格珞麗亞企業股份有限公司為最優申請人。

鐵道局表示，格珞麗亞企業股份有限公司預計將投入新台幣48億元，取得銀級以上綠建築標章、合格級以上之智慧建築標章，全案規劃分為3期開發，第1期開發預計於民國117年營運，第2期開發預計於119年營運，全案預計於121年開發完成，將可完善站區機能，提供地方就業機會並帶動高鐵站區周邊發展。

翁章梁告訴中央社記者，嘉義縣原本作為農業生產基地，最近布局科學園區、產業園區開發，過去嘉義一直被認為缺少商業機能，Outlet進駐將可帶動商業發展，相信後面還會有更多商業投資進駐嘉義，滿足在地民眾購物需求，讓嘉義蛻變為可以工作、可以生活的好地方。

翁章梁在臉書（Facebook）貼出Outlet落腳嘉義高鐵特定區消息後，民眾紛紛在嘉義縣市的社群媒體轉傳，很多民眾說「嘉義有了Outlet，就不用往台中、台南、高雄跑了」。

鐵道局指出，本案招商土地面積近3萬坪，容積率240%，為50年之地上權設定開發案，未來格珞麗亞企業股份有限公司將規劃2至3層樓的大型折扣購物中心（Outlet）及相關餐飲、休閒娛樂、展示、停車等設施，引入目前嘉義相對缺少的大型商業服務設施。