嘉義市影視協拍中心揭牌 盼帶動觀光旅遊發展

嘉義市去年成立的影視協拍中心已協助47家次協拍工作，市長黃敏惠今天邀集導演、製作人共同參與協拍中心的揭牌典禮，期待帶動影視產業鏈及觀光旅遊發展。

黃敏惠今天帶領嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬及相關局處長，與影集「華麗計程車行」製作人徐國倫、原著作者陳俊文、「化外之醫」導演詹淳皓等人，共同參與嘉義市影視協拍中心揭牌典禮，見證嘉義市影視資源再升級。

黃敏惠致詞表示，文化是帶動城市發展重要力量，2014年電影KANO在台成功上映，受到熱烈回響，更受邀前往日本大阪亞洲電影節擔任開幕影片，讓全世界看見棒球原鄉嘉義市。

黃敏惠指出，在嘉義市拍攝的電影「車頂上的玄天上帝」，今年在嘉義市舉行全台首映會，成功透過影像宣傳城市形象並帶動觀光人潮；今年度在嘉拍攝的影集「華麗計程車行」預計明年2月播出，參與這2部作品的導演黃文英、作家陳俊文都是嘉義人，拍的都是嘉義的故事，期待透過影視力量，持續吸引影迷與親友到嘉義市觀光朝聖。

張婉芬表示，影視協拍由市府內跨局處合作，提供資源及服務，也與民間透過公私協力共同推動城市行銷；嘉義市影視協拍中心自去年成立已來，已協助47家次協拍工作，相信明年就可以達到100家次。

詹淳皓指出，在嘉義市拍攝期間，嘉義市影視協拍中心提供即時協助，包括城市整體環境介紹、道路使用申請、場地協調及借用等，成為讓拍攝工作能如期如質完成的重要推手。