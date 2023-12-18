快訊

首次檢出！大陸非洲豬瘟病毒突變 陸客來台非法攜入香脆腸

趙少康演講喊卡 成大學代會聲明指1事「無共識」：深感遺憾

公車煞車不及...騎士闖紅燈遭撞身亡 驚恐張開雙腳抵抗畫面嚇人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里山日出印象音樂會 邀這位日籍女星體驗迎日出

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣日出音樂會將登場，縣長翁章梁（中）今參加宣傳記者會，品嘗百年檜木甜甜圈。記者黃于凡／攝影
嘉義縣日出音樂會將登場，縣長翁章梁（中）今參加宣傳記者會，品嘗百年檜木甜甜圈。記者黃于凡／攝影

迎接新年第一道曙光，2024年阿里山「日出印象音樂會」將登場，嘉義縣長翁章梁今天攜手主播劉方慈播報最新消息，也邀請日籍女星大久保麻梨子分享阿里山觀日出心得，並體驗手作甜甜圈。翁章梁說，日出音樂會將邀請三金樂團共演，並在網路直播抽國際酒店雙人住宿卷。

文化觀光局指出，阿里山日出印象音樂會邁入22周年，每年都在海拔2400公尺的阿里山森林遊樂區音樂演出，今年邀請的三金樂團都是台灣之光，在國際上獲獎無數，包括十鼓擊樂團、樂興之時管絃樂團以及尋人啟事阿卡貝拉，將帶來全台唯一「三聲齊響」磅礡演出。

翁章梁表示，嘉義縣跨年演唱會在阿里山舉辦，迎接新年第一道曙光，邀請大家在高山、雲海、寒冷的天氣圍繞下，許下明年第一個願望，當日出破曉照耀時全身會漸漸溫暖起來，可搭乘林鐵支線到場，步行不用10分鐘，觀看網路直播留言，還能抽國際酒店雙人住宿券。

文觀局指出，台18線沿線有許多美食小吃、網美打卡景點，百年檜木甜甜圈、奮起福米餅、阿里山高山茶、咖啡、土匪森活村、築夢森居探索生態農場、鄒族部落等特色景點，還有超過百條步道，詳細活動資訊可至慢遊嘉義臉書粉絲專頁及嘉義縣文化觀光局官網查詢。

大久保麻梨子分享，之前跟媽媽到阿里山過生日，搭著小火車去山上看日出，真的是令人感動的景色，更住在森林園區的住宿，被山林包圍之外還有漂亮的日式建築，行程很值得來一趟、回憶滿滿，明天會在YouTube頻道上架阿里山旅遊體驗，吸引日本朋友愛上阿里山。

嘉義縣日出音樂會將登場，縣長翁章梁（後排左三）今參加宣傳記者會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣日出音樂會將登場，縣長翁章梁（後排左三）今參加宣傳記者會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣日出音樂會將登場，縣長翁章梁（左三）今參加宣傳記者會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣日出音樂會將登場，縣長翁章梁（左三）今參加宣傳記者會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣日出音樂會將登場，縣長翁章梁（右）、日籍女星大久保麻梨子（左）今天體驗做百年檜木甜甜圈。記者黃于凡／攝影
嘉義縣日出音樂會將登場，縣長翁章梁（右）、日籍女星大久保麻梨子（左）今天體驗做百年檜木甜甜圈。記者黃于凡／攝影

阿里山 網路直播 嘉義

延伸閱讀

科技優化學習 嘉縣首屆數位教學應用展湧500師生參與

嘉義縣租屋補貼再加碼 翁章梁喊話：明年可領3600元

嘉市總統立委大選藍綠激戰 五星縣市長黃敏惠、翁章梁輔選PK

影／嘉義博茶會今開幕 翁章梁5G車雲海景登場科技感十足

相關新聞

國際市場需求低…台南資源回收物量變多售價下滑 10年間腰斬

台南市環保局10年前資源回收物賣5千萬元，但受到國際市場需求量低致價格下滑，缺工、工資漲等影響，即使回收數量增加，但連...

阿里山日出印象音樂會 邀這位日籍女星體驗迎日出

迎接新年第一道曙光，2024年阿里山「日出印象音樂會」將登場，嘉義縣長翁章梁今天攜手主播劉方慈播報最新消息，也邀請日籍女...

古坑草嶺賞櫻將有好路可走 雲林4條觀光道投8800萬元改善

古坑草嶺櫻花季、樟湖十字關露營區是縣內著名觀光景點，不過山區多處路面品質不優，縣長張麗善、古坑鄉長林慧如等人今天現勘指出...

感受光與美的夜 2024龍崎光節空山祭12月24日開展

第5屆「龍崎光節空山祭」24日開展至明年2月18日。今年策展主題「龍火餘燼」，藉由「火」的主題元素發想，邀請15組台灣在...

噪音車小心了！南市聲照設備到位 30處熱區路段是重點

南市積極建構電動車友善使用環境，環保局今宣布，已獲中央補助2億5000萬，明年度希望達區區有充電樁的目標，數量共356座...

台江社群體檢人行空間不友善 缺乏庇護島、電箱擋道

台南市安南區人口已突破20萬人，又適逢台江建庄200年，台南社大台江分校等社群發起以台江文化中心為中心，建構周圍學校民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。