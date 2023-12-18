阿里山日出印象音樂會 邀這位日籍女星體驗迎日出

迎接新年第一道曙光，2024年阿里山「日出印象音樂會」將登場，嘉義縣長翁章梁今天攜手主播劉方慈播報最新消息，也邀請日籍女星大久保麻梨子分享阿里山觀日出心得，並體驗手作甜甜圈。翁章梁說，日出音樂會將邀請三金樂團共演，並在網路直播抽國際酒店雙人住宿卷。

文化觀光局指出，阿里山日出印象音樂會邁入22周年，每年都在海拔2400公尺的阿里山森林遊樂區音樂演出，今年邀請的三金樂團都是台灣之光，在國際上獲獎無數，包括十鼓擊樂團、樂興之時管絃樂團以及尋人啟事阿卡貝拉，將帶來全台唯一「三聲齊響」磅礡演出。

翁章梁表示，嘉義縣跨年演唱會在阿里山舉辦，迎接新年第一道曙光，邀請大家在高山、雲海、寒冷的天氣圍繞下，許下明年第一個願望，當日出破曉照耀時全身會漸漸溫暖起來，可搭乘林鐵支線到場，步行不用10分鐘，觀看網路直播留言，還能抽國際酒店雙人住宿券。

文觀局指出，台18線沿線有許多美食小吃、網美打卡景點，百年檜木甜甜圈、奮起福米餅、阿里山高山茶、咖啡、土匪森活村、築夢森居探索生態農場、鄒族部落等特色景點，還有超過百條步道，詳細活動資訊可至慢遊嘉義臉書粉絲專頁及嘉義縣文化觀光局官網查詢。