最美平地森林小學新校舍落成 虎山實小師生：回家感覺真好

亞洲唯一國際認證 ECO SCHOOL永久綠旗的綠色學校虎山實驗小學，2016年轉型為實驗小學，至此搖身一變成為炙手可熱的實驗小學。不過南、北兩棟校舍20多年前，因校舍漏水，有家長自掏腰包，以鐵皮屋往上加蓋防漏。109年北棟完成耐震補強工程，110年南棟因耐震係數不足、校舍老舊，市府投入逾7100萬重建校舍。今舉行落成典禮，學校老師說「回到自己家的感覺真好」。學生也開心說，新校舍明亮許多，上課更專心。也總算能夠回到學校跑跑跳跳了。

虎山實小創校於1917年，幾年前一度瀕臨廢校，2016年轉型為實驗小學，更被譽為「台南最美平地森林小學」，有家長們為讓孩子入學搶破頭。校長林勇成表示，20多年前因南北棟校舍只有一樓建築，不過年久下來更有漏水問題，當時就有家長自掏腰包，協助在兩棟校舍上加蓋鐵皮屋。不過年久下來，鐵皮屋成效有限。109年時北棟完成耐震補強工程，連同鐵皮屋也一起拉皮。

林勇成表示，因南棟校舍經評估耐震係數不足，故市府斥資7100萬重建校舍，110年3月動土，施工期間學校所有學生及教職員遷至仁德國中上課。

新校舍耗資超過7100萬，2層樓建築共規畫12間教室，包含4間班級教室供4至6年級學生上課，更有自主探究、美感創意等8間教室。今上午南棟校舍隆重舉辦落成典禮，台南市長黃偉哲、立委王定宇及多位議員出席剪綵，見證新校舍啟用。

黃偉哲說，新校舍落成代表學校邁向新的里程碑，將為學生提供更好的學習環境。