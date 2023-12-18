感受光與美的夜 2024龍崎光節空山祭12月24日開展

第5屆「龍崎光節空山祭」24日開展至明年2月18日。今年策展主題「龍火餘燼」，藉由「火」的主題元素發想，邀請15組台灣在地及來自韓國、澳門的藝術家，共搭建17件作品。

全國唯一採售票制大型光節的「龍崎光節空山祭」近年來頗受好評，南市府今天在龍崎區虎形山公園舉辦開展記者會。台南市長黃偉哲在現場祈福卡上寫上「龍崎光節更好」心願，期盼2024龍崎光節越辦越精彩，讓更多國內外朋友感到驚豔。

黃偉哲表示，今年空山祭相較過往更強化與民眾互動裝置，進一步搭配聲音和文字等元素，讓參觀者更加身歷其境，深刻感受光與自然帶來感動。明年是龍年，台灣燈會將在台南舉辦，再加龍崎光節優質品牌加持，將使「台南400」更加精彩。想看燈節的朋友們不用等到明年，今年就能先來龍崎光節走走逛逛，感受藝術家們巧思。

台南市文化局表示，龍崎光節以龍崎地區自然與文化為主題的藝術燈節活動，透過藝術形式展現龍崎風土人情與歷史故事。去年活動創造10萬觀光人潮及超過500萬票房成績，今年更獲2023iF設計獎文化展覽類獎項殊榮，策展實力躍上國際。

南市府今天新聞稿表示，為了讓龍崎光節內涵和意義更多元地觸及不同族群，本屆展覽將雙語融入理念結合觀展體驗，包含展場導覽活動、工作坊體驗及展場設計等。活動延續前屆辦理模式，採售票形式規劃，憑票可免費搭乘活動接駁車往返會場及文衡殿。

票種分新台幣50元的「平日票」、100元「假日票」，以及「暢遊票－無限炫風卡」，假日票每日限額3000張發售。24日正式開展後，6歲以下、65歲以上長者、設籍龍崎區民和身心障礙人士與陪同者1位，不限平、假日，出示身分證件即能免費看展；關廟、歸仁、仁德區民也能出示身分證件在非國定假日的週一至週五(週二休展)免票進場看展。

另為鼓勵在地藝術家創作、持續維持活動品質並響應藝術文化推廣，市府特別為廣大「空山迷」推出限量珍藏票種「無限燃燒卡」(限量120張)供民眾選購。

依南市府資訊，「2024龍崎光節－空山祭」展期自12月24日至2024年2月18日，每日晚間5時30分至10時、最後入場時間為9時。活動詳情關注「龍崎光節－空山祭 Longci Light Festival」FB粉絲專頁。購票資訊搜尋「口袋售票」（https://gdn.tw/longci）。