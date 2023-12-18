台江社群體檢人行空間不友善 缺乏庇護島、電箱擋道

台南市安南區人口已突破20萬人，又適逢台江建庄200年，台南社大台江分校等社群發起以台江文化中心為中心，建構周圍學校民眾到中心的徒步、單車安全路徑，首波20多名學員從台江文化中心走到安慶國小，發現口缺乏行人庇護島，人行道上有電箱擋道，以及鋪面破裂等，人行空間不友善。工務局表示，會現勘，了解狀況並改善。

台江流域社群呼籲市政府應盡速規畫台江友善行人空間，讓親子可以安全騎單車或是走路上學，可以從社區村落走到台江文化中心、社區公園散步，營造阿公阿嬤及親子安心騎單車散步的台江友善行人空間。

社大台江分校執行長吳茂成表示，今年適逢台江建庄2百年，去年底「重回村廟論壇」台江公民社群即提出「台江百年綠色城市」設計願景，因此展開今年重回村廟論壇首部曲，邀請郭一勤帶領台江流域公民社群討論「行人地獄到生活天堂」的可能性，共同討論「文化沃土、生態淨地、健康溫馨」的台江生活圈重塑的做法。

20多名社群學員騎單車或步行，以台江文化中心為中心，走到安慶國小，進行周邊邊社區道路友善人行空間體檢，發現安吉路人行道變電箱多處擋道、鋪面破裂，高低落差太大，海佃路與同安、安吉路口缺乏行人庇護島，更重要的是同安路有安慶國小，補習班林立，應規畫友善的通學步道，保護親師生上下學。

林姓學員表示，實際走一趟台江文化中心周邊道路，才發現安吉、海佃及同安路等道路友善行人空間的不足，大家應該多多留意關心，特別是人行道鋪面破裂、變電箱擋道，媽媽推嬰兒車及老人坐輪椅都好難行，應趕快改善。

吳姓居民說，安慶國小四周圍道路車輛很多，校門口附近的道路應當要有友善的行人空間及通學步道標線設計，才能保護學生及社區居民。