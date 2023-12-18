國際市場需求低 資源回收物量多卻價低 10年間腰斬

台南市環保局10年前資源回收物賣5千萬元，但受到國際市場需求量低致價格下滑陣，缺工、工資漲等影響，即使回收數量增加，但連續2年來僅賣2千多萬元，而且還要拜託廠商標購才賣得出去。環保局表示，為解決問題規畫設置細分類場，明年招商，希望1年內能完成。

南市環保局統計，清潔隊在2018年處理的資源回收物3萬1千多公噸，賣約3千萬元，2019年數量是3.5萬公噸，賣3100多萬，2020年3.9萬公噸，賣不到2500萬元；2021年4.5萬噸，2022年4萬噸，僅賣約2千萬元，今年前11個月數量3.8萬公噸，預估也僅能賣約2千萬元 。

清淨家園管理科長潘寶淑說，2022、2023年時資源回收物數量約目前一半，但賣到5千萬元，主要是紙類、廢五金等資源回收物價格高，如紙類1公斤超過4元，現在是1元多。資源回收物標售，必須先做好粗分類，但清潔隊人力有限，特別是1公斤僅1角的玻璃要分色，最是麻煩，除了環保局人力難以負荷，業者因還要再做細篩分類，受缺工及工資漲，致成本提高影響，除了購買意願低，也使這些資源回收物所賣的價格1年不如1年，這幾年都是拜託廠商來投標，並且給2成回運量以為鼓勵，

環保局長許仁澤指出，資源回收物價格偏低，主要是受國際市場影響，因美國、大陸需求量低，加上進口原料反而較回收花費成本低，因此造成價格下滑。為解決問題，正規畫在安南區清潔隊採BOT方式設置細篩分類場，預計明年招商，希望1年內完成，除節省人力，還有租金、回饋金及太陽發電收入，可創造多贏。細分類場以處理原台南市、永康及南關線行政區資源回收物為主，若成效好會在設置第2個細分類場。

另推動SRF廢棄物處理能源化政策，也會設置塑料處理場，以固體再生燃料替代煤炭在鍋爐及燃燒裝置產生熱能，減少可燃燒塑廢進焚化爐，並創造經濟效益。