聽新聞
test
0:00 / 0:00

麻豆安業國小改建 老樹全留

聯合報／ 記者謝進盛莊曜聰／台南報導
台南麻豆區安業國小明年拆除改建教室，校園老樹全數保留，獲外界好評。記者謝進盛／攝影
台南麻豆區安業國小明年拆除改建教室，校園老樹全數保留，獲外界好評。記者謝進盛／攝影

台南麻豆區安業國小一度被列為裁併校對象，近年成功轉型，學生數逆勢上揚已突破百人，不過校舍老舊，校方獲教育部投入1.76億元辦理現有21間教室重建，明年3月起分兩批拆除，工期約1年半；由於校內綠蔭成林，校長陳宏吉說，老樹是校友們最大回憶，「現有大樹會全數保留」。

安業國小教室逾齡，天花板水泥塊掉落、鋼筋裸露鏽蝕等窘況，校方規畫，現有教室分批拆除重建，新校舍採水泥斜屋頂，上方再加鋪鋼瓦，確保防水、防漏、及隔熱，同時又可增設太陽能光電，預計設置容量可達169.1瓩，回饋金還能成為校務基金。

10多年前安業國小學生銳減不到40人，一度被列為裁併校對象，近年學生數突破百人，為解決接送問題，校方經市府等協助整理校園旁空地，讓百公尺糖鐵重見天日，更完成通學步道，學生上下學有更安全的路，而陳宏吉多次為校舍亟需改建多次奔走，確定獲挹注經費。

陳宏吉說，老樹蓊鬱、綠蔭成林是校園最大特色，學校與建築師多次討論、修正，新校舍具有「校友回憶不因校舍重建而流失」設計亮點，現有大樹全數保留，另，退休工友劉兆同捐贈的「兆同亭」也會保留，依舊在新校舍中陪伴學生。

教室 併校 建築師

延伸閱讀

台南麻豆安業國小教室明年改建 現有老樹全獲保留

小心荷包！麻豆圓環科技執法取締超速、闖紅燈 1月上路

台中百年榕樹突被施工 南屯人憂喊怎麼了？萬和宮曝原因

南科外溢效應發酵 台南佳里社宅明年Q3動工、麻豆落腳總爺基地

相關新聞

資收物暴增 台南擬設細分類場

台南市資源回收量逐年增加，2018年3萬1千多公噸成長到近3年都破4萬公噸，但國際市場需求量低加上缺工等影響，連兩年來資...

關懷資收個體戶 嘉市優惠價收購

資源回收品變賣價格逐年下降，也讓撿拾資收人士愈難維持生計，人數有遞減情形。嘉義市列管的資收個體戶前年有246人，去年23...

雲林藝陣賽 創意武功嗨翻天

全國菁英鬥陣盃藝陣大賽連兩天在雲林縣體育館盛大登場，昨天來自全國數十支的家將、戰鼓、獅陣頭隊伍齊聚，五花八門的技藝，搭配...

麻豆安業國小改建 老樹全留

台南麻豆區安業國小一度被列為裁併校對象，近年成功轉型，學生數逆勢上揚已突破百人，不過校舍老舊，校方獲教育部投入1.76億...

台南安平國小企鵝故事團1百場公益說故事 往2百場前進

曾榮獲台南市及教育部閱讀推手團體獎的安平國小志工團，今天在台南政大書城舉辦第100場公益說故事的慶祝活動，吸引許多親子參...

佛畫大師夏荊山回嘉義開展 眾人爭睹8公尺大佛畫

嘉義市文化局與佛光山圓福寺、佛光山嘉義會館與夏荊山文化藝術基金會聯合主辦「悟佛：夏荊山大師展」43件佛畫藝術瑰寶，即日起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。