關懷資收個體戶 嘉市優惠價收購

資源回收品變賣價格逐年下降，也讓撿拾資收人士愈難維持生計，人數有遞減情形。嘉義市列管的資收個體戶前年有246人，去年238人、今年240人，有個體業者喊話，回收物變賣金額已不高，盼不要和他們爭撿。市府表示，持續執行關懷計畫，用較高價格向個體戶收購，同時達到加強資收率。

嘉市環保局表示，資收個體戶族群結構以身心障礙、低收入戶、中低收入戶及年長者為主，多數為弱勢族群，時常受國際原物料進口價格下跌影響收入，或因收集物資過程中受限於交通方式等不便因素，容易陷入生計困境影響。

1名資收個體戶說，希望政府能提高回收補助，且其他資收團隊、或一般民眾不要和他們爭搶撿回收物。

環保局說明，會補助列冊的資收個體戶，「資源回收關懷計畫」提供更優惠的回收價格，例如鐵罐民間資源回收場每公斤約4元，計畫給予每公斤7元，寶特瓶每公斤約5元，計畫價格每公斤12元。

環保局也指出，為幫助個體資收戶穩定生活，辦理環保講習及輔導改善資收個體戶的居家環境髒亂情形，並每年為資收個體戶投50萬元意外險、積極優化工作設備，另媒合各界贊助、團體保險、關懷補助或餐敘等措施，強化社會關懷，提供基本保障及福利。