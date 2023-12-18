資收物暴增 台南擬設細分類場

台南市資源回收量逐年增加，2018年3萬1千多公噸成長到近3年都破4萬公噸，但國際市場需求量低加上缺工等影響，連兩年來資收物僅能賣得2千多萬元，還要拜託業者標購。有議員指出，常見清潔隊堆滿資收物、須大量人力投入分類，市府應趕快設置細篩分類場；市府回應，將在安南區設置。

環保局長許仁澤說，正規畫在安南區清潔隊採BOT方式設置細篩分類場，預計明年招商，希望1年內完成，節省人力還有租金、回饋金及太陽發電收入，創造多贏，細分類場以處理原台南市、永康及南關線行政區資源回收物為主，若成效好會在設置第2個細分類場。

南市環保局統計，清潔隊2018年處理的資源回收物3萬1千多公噸、賣約3千萬元，2019年數量是3.5萬公噸、賣3100多萬元，2020年3.9萬公噸、賣不到2500萬元；2021年4.5萬噸、2022年4萬噸，都僅賣約2千萬元，今年前11個月數量3.8萬公噸，預估也只能賣約2千萬元。

環保局清淨家園管理科長潘寶淑說，2022、2023年時資源回收物數量約目前一半，但賣到5千萬元，主要是紙類、廢五金等資源回收物價格高，如紙類1公斤超過4元，現在是1元多，而資源回收物標售，須先做好粗分類，特別是1公斤僅1角的玻璃要分色最麻煩，但環保局人力難以負荷，業者還要再做細篩分類，受缺工及工資漲致成本提高影響，使這些資收物所賣的價格1年不如1年，這幾年都是拜託廠商來投標，並且給2成回運量作為鼓勵。

市議員林燕祝說，常見清潔隊的資源回收物堆滿山，大量人力投入分類，也占據可用空間，目前桃園、新北已都設置細篩分類場。

許仁澤回應，資源回收物價格偏低，主要是受國際市場影響，因美國、中國大陸需求量低，加上進口原料反而較回收花費成本低，造成價格下滑，而桃園、新北的分類場部分仍須人工，未來設的分類場會全自動化。