台南麻豆安業國小教室明年改建 現有老樹全獲保留
台南麻豆區安業國小近年成功轉型，學生數逆勢上揚已突破百人，不過校舍老舊，校方獲教育部投入1.76億元辦理現有21間教室重建，明年3月起分兩批拆除，工期約1年半；由於校內綠蔭成林，校長陳宏吉說，老樹是校友們最大回憶，「現有大樹會全數保留」。
安業國小教室逾齡，天花板水泥塊掉落、鋼筋裸露鏽蝕等窘況，校方規畫，現有教室分批拆除重建，新校舍採水泥斜屋頂，上方再加鋪鋼瓦，確保防水、防漏、及隔熱，同時又可增設太陽能光電，預計設置容量可達169.1瓩，回饋金還能成為校務基金。
10多年前安業國小學生銳減不到40人，一度被列為裁併校對象，近年學生數突破百人，為解決接送問題，校方經市府等協助整理校園旁空地，讓百公尺糖鐵重見天日，更完成通學步道，學生上下學有更安全的路，而陳宏吉多次為校舍亟需改建多次奔走，確定獲挹注經費。
陳宏吉說，老樹蓊鬱、綠蔭成林是校園最大特色，學校與建築師多次討論、修正，新校舍具有「校友回憶不因校舍重建而流失」設計亮點，現有大樹全數保留，另，退休工友劉兆同捐贈的「兆同亭」也會保留，依舊在新校舍中陪伴學生。
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