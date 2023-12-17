台南安平國小企鵝故事團1百場公益說故事 往2百場前進
曾榮獲台南市及教育部閱讀推手團體獎的安平國小志工團，今天在台南政大書城舉辦第100場公益說故事的慶祝活動，吸引許多親子參加，還有全家總動員。校方表示，安平國小志工團故事組與政大書城也公布了創新的聽故事玩集點活動，未來聽故事集章可以直接兌換書城購書金，期望將閱讀推廣效能更加實際化，再創閱讀高峰。
政大書城2013年來台南展店，隔年安平國小志工團故事組即以企鵝故事團來到書城，持續近10年的公益說故事活動，期間並將出版社募集所說的新書捐贈安平國小及偏鄉小學，疫情時雖減少活動場次但服務熱忱不減。今天適逢第100場，特邀剛榮獲台南市絲竹合奏優等的安平國小國樂團學生表演多首精彩曲目，並以趣味戲劇方式向現場觀眾介紹該團說故事的特色與宗旨。
政大書城經理李信賢感謝企鵝故事團近10年來與政大一起推廣閱讀，也強調書城未來會更積極提供多方位的活動給台南民眾，並歡迎所有學校免費來使用書城場地。安平國小校長張世昌表示，志工團不僅在校內推閱讀，而且把愛擴大到偏鄉及政大書城，以實際行動落實志工服務精神，希望100場是新的出發，故事團能繼續往200場前進。
由於安平國小故事組志工自行勸募經費，主動支援偏鄉國小推廣閱讀也超過10年，累計20多所學校服務備受肯定，坔頭港、仁和、省躬、和順等國小校長也到場表達支持。
活動後除了發放正式登場的「企鵝姐姐故事秀」活動集點卡外，也準備了開業超過一甲子的萬香餅舖製作的麵龜點心送給大家分享喜悅。活動策劃人安平國小前志工團長李梨萍表示，要感謝一路上支持過活動的聯經出版社、國語日報出版社、小魯出版社、宇慶基金會、多所學校單位，以及提供贊助的善心人士；她強調，繪本閱讀不是小孩子專利，大人也可以享受其中，集點卡索取對象也同步開放給所有民眾，希望能夠看到更多親子每個月固定來參與活動，讓家庭閱讀在政大書城台南店更加熱絡，掀起2024府城新風潮。
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