第600萬人次國際旅客抵嘉 嘉義市住宿人次有望破新高

來自新加坡的Tan Chong Lim與家人第4次來台旅遊，幸運成為交通部第600萬人次來台旅客，而他選擇來台的落腳城市是嘉義市；嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，國際管樂節、諸羅山盃少棒賽、開嘉市集及跨年演唱會等精采活動助攻下，住房率幾乎客滿，今年嘉義市住宿人次有望再創歷史新高。

交通部今年國際旅客入境人次600萬目標於12月15日達標，而幸運的來台旅客是來自新加坡的Tan Chong Lim與家人，他們來到台灣的首站選擇在嘉義市住宿、旅行。受到嘉義市府觀新聞處長張婉芬、中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元、阿里山國家公園管理處秘書王聖銘，以及蘭桂坊花園酒店業者的熱情接待。

Tan Chong Lim表示，這次與家人一同前來旅遊，很期待在晚間逛逛文化路夜市，感受最在地的夜市風情，嘉義市的火雞肉飯、沙鍋魚頭等美食相當有名，來台之前就受到身邊親朋好友的大力推薦，此次旅程是慕名而來。嘉義市是前往阿里山的起點，會先在嘉義市好好休息一晚後搭乘小火車前往阿里山。

觀新處長張婉芬表示，根據台灣旅宿網資料，去年嘉義市旅宿業住宿人次184萬1499人次，創歷史新高，今年統計至10月31日，已經累積176萬2285人次，在年末國際管樂節、諸羅山盃少棒賽、開嘉市集及跨年演唱會等精采活動助攻下，住房率幾乎客滿，今年度有望再創歷史，寫下新高。

張婉芬表示，嘉義市有道地街頭小吃曾躍上Netflix，吸引全球熱愛美食人的目光；有景點，不僅是阿里山森林鐵路的起點，過去發達繁盛的木業，也造就嘉義市成為「人文森林」，散落城市間6千多棟的木屋如今轉身為餐飲、風格小店，是許多年輕人必「潮」聖的景點。今年推展觀光繼國際級「國際管樂節」及全國級「光織影舞」活動後，今年9月再有「城隍夜巡夯枷解厄」以及「國際藝術紀錄影展」等2項活動入選「2024～2025年台灣觀光雙年曆」，吸引更多觀光客來嘉旅遊注入新動力。

適逢國際節樂節期間，張婉芬送上印有2023國際管樂節圖樣的米餅、咖啡伴手禮盒，邀請Tan Chong Lim一家回程時來到嘉義市感受管樂之都的熱情，此外也送上「100+Select 嘉市潮選店」摺頁，期待他們能循著介紹，規劃好吃、好逛又好買的獨嘉遊程。