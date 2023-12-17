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第600萬人次來台旅客首站嘉義 搭小火車至阿里山

中央社／ 嘉義市17日電

今年600萬人次國際觀光客來台15日達標，來自新加坡的陳先生與家人當晚住宿嘉義市；他表示，先在嘉義市品嚐小吃、休息後，16日搭小火車至阿里山旅遊。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，交通部今年國際旅客入境人次600萬目標於15日達標，來自新加坡的陳先生與家人來台旅遊，幸運成為第600萬人次來台旅客。

市府表示，此次是陳先生第4次到台灣旅遊，15日晚上他與家人直奔嘉義市，受到嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬、中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元，以及入住的蘭桂坊花園酒店業者熱情接待。

陳先生表示，這次與家人一同到嘉義旅遊，主要是受到親朋好友大力推薦，15日晚間逛嘉義市文化路夜市，感受在地的夜市風情，還有品嚐火雞肉飯、沙鍋魚頭等美食。嘉義市是前往阿里山的起點，則先在嘉義市品嚐小吃、住宿後，16日搭乘阿里山林鐵小火車前往阿里山旅遊。

張婉芬表示，歡迎今年第600萬人次入境的國際旅客來台灣首站，就選擇在嘉義市品嚐小吃、住宿。根據台灣旅宿網資料，111年嘉義市旅宿業住宿人次184萬1499人次，112年統計至10月31日，已累積176萬2285人次，11、12月還有國際管樂節、開嘉市集及跨年演唱會等活動，今年度有望寫下新高。

適逢國際管樂節期間，張婉芬送上印有2023國際管樂節圖樣的米餅、咖啡伴手禮盒，邀請陳先生一家人18日從阿里山下山時，可以到嘉義市感受管樂之都的熱情。

嘉義 阿里山 家人

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