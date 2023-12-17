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七股鹽山藝術季 蓋出安平古堡

聯合報／ 記者黃于凡莊曜聰／連線報導
台南七股鹽山「一見雙雕藝術季」昨天開幕，有9座鹽雕作品。記者莊曜聰／攝影
台南七股鹽山「一見雙雕藝術季」昨天開幕，有9座鹽雕作品。記者莊曜聰／攝影

台南七股鹽山是南市沿海「第1高峰」，雲嘉南濱海國家風景區管理處用300公噸粗鹽打造9座鹽雕，舉辦一見雙雕藝術季，昨開幕到明年3月10日；另，6月重新啟用的嘉義縣朴子藝術公園，縣府邀陶雕大師楊元太和藝術家侯連秦打造銅像「山韻．嘉鄉」、石雕「春湧大地」，縣長翁章梁說，梅嶺美術館也將整修。

雲嘉南濱海管理處長許宗民說，一見雙雕藝術季首度由夏季改到冬季，也是暌違10年後，鹽雕再度由室內展移師戶外，其中「台南400．古往今來」高逾5公尺，寬約8公尺創下最大鹽雕作品紀錄，而鹽山頂上還有網友票選最想看到的「安平古堡」鹽雕，正面是古堡、背面是Hello Kitty與台南沿海特產洋香瓜的組合，登頂才看得到，掀起網路熱議。

七股鹽山起初共3.5萬公噸粗鹽，達6層樓、18公尺高，開放觀光20年，會被侵蝕、變色等，每年須用2千公噸粗鹽修補維持景觀，搭配此次活動再度美白，營造雪景氛圍。

嘉縣文觀局表示，「山韻・嘉鄉」銅像有雄渾圓融的內在張力，傳遞家鄉溫暖意象，「春湧大地」石雕選用色澤溫潤的義大利卡拉拉白大理石，展現雋永生命力。

翁章梁昨揭幕兩作品，指出一旁梅嶺美術館也使用多年，美中不足，預計斥資6千萬元整修，正設計規畫，希望卸任前能完成。

台南 美術館 翁章梁

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