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台南市立馬場重啟 串起黃金海岸觀光

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市立馬術場斥資千萬元整修昨天重新啟用，市長黃偉哲（右）與經營團隊董事長李明憲展示駿馬。記者吳淑玲／攝影
台南市立馬術場斥資千萬元整修昨天重新啟用，市長黃偉哲（右）與經營團隊董事長李明憲展示駿馬。記者吳淑玲／攝影

30多年的台南市立馬術場，過去缺乏整理被形容為「一片荒蕪」，市府爭取體育署補助1515萬元整修，打造符合國際比賽標準的馬術場地等，市長黃偉哲昨天啟用。由於此處較偏僻接近高雄茄萣區、附近黃金海岸海洋新樂園也還未完工，民代盼一起帶動觀光；對此，市府表示，會規畫跨水陸域的觀光方式。

南市體育局長陳良乾說，未來除了透過馬術人才培育、馬術文化、娛樂展演，也會為市民打造特別體驗，加上馬術場位於黃金海岸重點遊景區，將打造台南第1個跨水陸域遊憩系統整合的指標型規畫案，以「北段濱海遊憩港灣」、「中段浪漫人文沙灘」及「南段觀夕沙灘驛站」分區段發展構想，打造黃金海岸觀光勝地。

馬術場開幕典禮，市長黃偉哲牽駿馬入場，指出市立馬術場在1993年興建，重新啟用有符合國際標準的場地，未來不論是培訓選手或市民休閒遊憩都非常合適，希望選手未來爭取更好成績。

市議員周麗津、南區佛壇里長葉瑞勇表示，市立馬術場位在南市最南邊與高雄茄萣接壤，以往給外地偏僻感覺，加上年久失修環境很差，很多人以為關閉了，重新整修後的環境變得很好，加上緊鄰南區黃金海岸船屋、親水公園、雙博自行車道、及中央補助1億多元打造的黃金海岸海洋新樂園將完工，希望馬場提供一般民眾體驗外，也能帶動當地觀光。

馬里奧專業經營團隊董事長李明憲說，團隊經營理念及營運構想包含馬術結合觀光、馬術扎根親子活動等，培訓選手方面目前引進多匹歐洲競技馬，推廣觀光引進3匹拉車馬，將推出海岸線到黃金海岸船屋及安平的浪漫體驗，未來周周有活動、月月有驚喜，盼成為全民馬術運動教育文化體育園區。

體育 黃偉哲

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