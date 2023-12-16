國家級重金屬分析行動實驗室設置在斗六 環境部：哪裡需要就開到哪

環境部斥資3千萬元在雲林縣斗六工業區布設全國第1部國家級重金屬分析行動實驗室，部長薛富盛說，離子層析儀、PM2.5自動監測儀器等4部儀器克服場域限制，置放於行動車中隨時移動檢測，哪裡有需要，實驗室就開到現場採樣、化驗，可立即透過數據揪出PM2.5汙染源，節省繁複流程取得結果。

過去傳統偵測手法可能受檢測處風向變化影響，增加採證難度，一天採樣到的重金屬成分數據僅有1筆；國家環境研究院表示，透過整合原只能在實驗室進行的懸浮微粒、重金屬成分設備裝設至行動實驗室中，不受地域限制、採證容易，每小時滾動偵測及更新資料，大幅提升效率及解析度。

行動實驗室今在薛富盛及立委劉建國、雲林縣政府環保局長張喬維等人揭牌下啟動運作。斗六地區PM2.5平均濃度102年時為每立方公尺34微克，中央、地方政府聯手防治，至去年已下降為每立方公尺18.9微克，改善率近50％，明年啟動新一期空汙防制計畫，預期降至每立方公尺15微克。

「沒有空汙的生活環境，是政府對人民的責任與使命」劉建國指出，含有重金屬成分的汙染源，都能透過氣體交換裝置串聯感應耦合電漿質譜儀、離子層析儀、碳成分分析儀、PM2.5自動監測儀器等4部主要儀器在第一時間採樣查出，展現政府堅決防治空汙的決心。