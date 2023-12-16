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國家級重金屬分析行動實驗室設置在斗六 環境部：哪裡需要就開到哪

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
全國第1部國家級重金屬分析行動實驗室，內部整合傳統實驗室中必備的氣體交換裝置串聯感應耦合電漿質譜儀、離子層析儀、碳成分分析儀、PM2.5自動監測儀器等4部儀器。記者陳苡葳／攝影
全國第1部國家級重金屬分析行動實驗室，內部整合傳統實驗室中必備的氣體交換裝置串聯感應耦合電漿質譜儀、離子層析儀、碳成分分析儀、PM2.5自動監測儀器等4部儀器。記者陳苡葳／攝影

環境部斥資3千萬元在雲林斗六工業區布設全國第1部國家級重金屬分析行動實驗室，部長薛富盛說，離子層析儀、PM2.5自動監測儀器等4部儀器克服場域限制，置放於行動車中隨時移動檢測，哪裡有需要，實驗室就開到現場採樣、化驗，可立即透過數據揪出PM2.5汙染源，節省繁複流程取得結果。

過去傳統偵測手法可能受檢測處風向變化影響，增加採證難度，一天採樣到的重金屬成分數據僅有1筆；國家環境研究院表示，透過整合原只能在實驗室進行的懸浮微粒、重金屬成分設備裝設至行動實驗室中，不受地域限制、採證容易，每小時滾動偵測及更新資料，大幅提升效率及解析度。

行動實驗室今在薛富盛及立委劉建國、雲林縣政府環保局長張喬維等人揭牌下啟動運作。斗六地區PM2.5平均濃度102年時為每立方公尺34微克，中央、地方政府聯手防治，至去年已下降為每立方公尺18.9微克，改善率近50％，明年啟動新一期空汙防制計畫，預期降至每立方公尺15微克。

「沒有空汙的生活環境，是政府對人民的責任與使命」劉建國指出，含有重金屬成分的汙染源，都能透過氣體交換裝置串聯感應耦合電漿質譜儀、離子層析儀、碳成分分析儀、PM2.5自動監測儀器等4部主要儀器在第一時間採樣查出，展現政府堅決防治空汙的決心。

張喬維表示，根據研究及模擬，雲林縣有近30％汙染來源來自縣境外，縣府110年投入2000多萬元引進1部氣相層析質譜儀（GC-MS）移動式實驗室，未來與中央合作，透過資料解析斗六PM2.5超標原因並追查來源，有助啟動縣市區域治理、擬定汙染減量策略。

全國第1部國家級重金屬分析行動實驗室今在環境部長薛富盛（中）及立委劉建國（右五）、雲林縣政府環保局長張喬維（右四）等人揭牌下啟動運作。記者陳苡葳／攝影
全國第1部國家級重金屬分析行動實驗室今在環境部長薛富盛（中）及立委劉建國（右五）、雲林縣政府環保局長張喬維（右四）等人揭牌下啟動運作。記者陳苡葳／攝影
全國第1部國家級重金屬分析行動實驗室今天在雲林縣斗六工業區啟動運作，不過未來「哪裡有需要，就開到哪裡」可全台跑透透。記者陳苡葳／攝影
全國第1部國家級重金屬分析行動實驗室今天在雲林縣斗六工業區啟動運作，不過未來「哪裡有需要，就開到哪裡」可全台跑透透。記者陳苡葳／攝影

PM2.5 斗六 雲林 薛富盛 劉建國 空汙

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