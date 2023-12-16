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嘉義公園碑文、古炮等3古物維修 感受古今共存美感

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
原本在嘉義公園內的古文物，經過市府修繕後，引起市民重視，感受古今共存的美感，圖為「丙午震災碑」。記者李宗祐／攝影
原本在嘉義公園內的古文物，經過市府修繕後，引起市民重視，感受古今共存的美感，圖為「丙午震災碑」。記者李宗祐／攝影

在文化部協助下，嘉義市政府完成嘉義公園內碑文、古炮等3項古文維繕，原本逐漸荒蕪、遺忘的古文物，經過一番整理後，讓遊逛公園市民駐足流連；建設處表示，修繕園區內3項歷史悠久古物、延長古物壽命，讓市民能夠感受到嘉義公園內古今共存的美感。

市府建設處表示，嘉義公園作為百年公園，擁有很豐富的文史資源，市府維護園區的文化景觀，也重視古物維護，這次以「112年嘉義公園古物修繕維護計畫」，修繕園區內3項歷史悠久的古物（清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記（1788年，清乾隆53年）、清代嘉慶年間鐵炮2門（1807年，清嘉慶12年）、嘉義明治丙午烈震賑災紀念碑（1906年，日治明治39年）總經費102萬元，文化部文化資產局補助76萬5000元、自籌款25萬5000元，工程自今年6月1日開工，10月31日完工，能延長古物的壽命，也讓市民能更深刻的感受到嘉義公園內古今共存的美感。

修繕團隊表示，古物貫穿過去到現在到未來，過去有作為器物用途，像大炮是戰爭防衛用途，石碑是紀錄事件用途，都是非常珍貴的歷史紀錄。經過修復過後，民眾可以很直接判斷，銘文上是寫些什麼字樣，可以知道當時的歷史意義，歷史價值，在文化、藝術、鑄造技藝上面，都非常有可看性、可觀性。

「福康安碑」是台灣在清末時有發生林爽文事件，平定成功之後，皇帝御賜記功碑，紀念這事件，維修團隊發現碑文本身是花崗岩底下的石龜卻是砂岩，推測修復的石龜是後來用砂岩另外做的，這也是個歷史痕跡。日本政府早期仍是以去中華文化為主，「丙午震災碑」難得是還保留中華文化，石碑上有雙龍搶珠，旁邊有盤龍的紋飾，石碑也都是漢文。

原本在嘉義公園內的古文物，經過市府修繕後，引起市民重視，感受古今共存的美感，圖為「福康安碑」。記者李宗祐／攝影
原本在嘉義公園內的古文物，經過市府修繕後，引起市民重視，感受古今共存的美感，圖為「福康安碑」。記者李宗祐／攝影
原本在嘉義公園內的古文物，經過市府修繕後，引起市民重視，感受古今共存的美感，圖為清代古炮。記者李宗祐／攝影
原本在嘉義公園內的古文物，經過市府修繕後，引起市民重視，感受古今共存的美感，圖為清代古炮。記者李宗祐／攝影

嘉義 文化資產 文物

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