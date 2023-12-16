嘉市國際管樂節邀來日本團隊共襄盛舉 踩街隊伍創新高

31屆嘉市國際管樂節踩街嘉年華今登場，邀請6支日本管樂團隊與47支國內隊伍，有日本嘉悅有明中高等學校吹奏樂部」行進管樂演出，明午有日本行進大賽金獎團隊「Blue-Hawks 魔幻青鷹」日本大洗高校帶來氣勢雄壯的表演。嘉義市長黃敏惠表示，今年踩街隊伍是歷年來最多，帶來最大震撼、溫度，有超過70場精彩演出，整個嘉義市就是表演場域，邀大家一起喊翻天。

黃敏惠說，31年來度過疫情、寒流，用管樂來帶動大家，遇到再多困難都可以走出來，嘉義市已經是國際管樂團的標竿，尤其今年突破以往來到53個團隊，有來自國內外特優隊伍，所有管樂好手齊聚一堂，晚上管樂間還以Battle方式（較勁）競演，顯見只有嘉義市能發揮出最強而有力的音樂城市。

黃敏惠表示，今年嘉管31，站在中央噴水池舞台，身後是吳明捷投手雕像、眼前是洋溢熱情的踩街隊伍，更傳達了嘉義市「管樂之都」的溫暖，也更令人深刻感受嘉義市作為棒球原鄉「永不放棄」精神。

踩街開幕式首先由「馬來西亞吉隆坡表藝中心管樂團」吹響城市樂章，緊接著由「日本嘉悅有明中高等學校吹奏樂部」帶來充滿青春活力、熱力洋溢的行進管樂演出，瞬間點燃現場氣氛。管樂踩街隊伍則在地代表團隊嘉義女中樂旗儀隊領軍自中央噴水池出發，6支日本管樂團隊接續登場，每支隊伍都使出渾身解數、各顯特色，讓觀眾大飽耳福，踩街沿途擠滿人潮夾道歡迎、揮舞旗幟，現場熱鬧非凡。

6支日本管樂團隊不僅參與管樂踩街，也將於晚上的大型管樂晚會帶來精采演出；今年晚會融合經典與創新，除了有跨國4團聯演、經典變換隊形表演，還有「創意競演Battle秀」。

文化局表示，明日下午2點將在文創園區的「開嘉市集」，由瀧川高校結合社區產業巡演帶來驚豔的快閃秀；下午3點，全日本行進大賽金獎團隊「Blue-Hawks 魔幻青鷹」日本大洗高校更將在嘉義市立體育場帶來《嘉管30+1 獨嘉表演》專場加碼演出，以超過90人大編制以及原創的節目內容帶來震撼。管樂節期間在音樂廳、文化公園及中正公園等地都將有來自各地的管樂團隊帶來專業演出，管樂節期間，歡快的樂聲將響遍管樂之都。