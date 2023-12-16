朴子藝術公園增2座公共藝術 國寶級大師打造銅像、石雕
嘉義縣朴子藝術公園今年6月重新啟用，串聯周邊梅嶺美術館及朴通市集，縣府力邀國寶級陶雕大師楊元太、藝術家侯連秦打造銅像《山韻‧嘉鄉》及石雕《春湧大地》，歷時將近一年終於落成，縣長翁章梁、文觀局長徐佩鈴等人今參加揭幕儀式，盼打造有幸福感的生活環境。
文觀局介紹，銅像《山韻・嘉鄉》理念出自陶雕大師楊元太對家鄉眷戀、景仰山川大地，以及對恩師吳梅嶺先生生命哲學的教誨，透過雕塑雄渾圓融的內在張力，傳遞家鄉永恆溫暖意象，山韻原型猶如楊元太創作的成人之作，將此作落腳家鄉，也象徵對嘉義的期許及祝福。
此外，坐落在梅嶺美術館前草坪的石雕作品《春湧大地》，由6個不同造型的大理石物件所組成3件一組的藝術品，為能與公園景觀揉合搭配，特別選用色澤溫潤的義大利卡拉拉白大理石，創作主題以陽光、空氣、水、岩石、植物等自然事物為啟發，展現雋永生命力。
翁章梁表示，目前朴子藝術公園已有時光川流、山韻·嘉鄉、春湧大地等3件公共藝術品，但一旁的梅嶺美術館使用多年，美中不足，預計斥資6千萬元重新整修，正在設計規畫，將打造具有現代化及小鎮風格的美術館，跟公園意象互相搭配，希望卸任前能完成。
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