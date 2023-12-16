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雲林水稻受災減產 農業部啟動水稻收入保險理賠

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
農業部代理部長陳駿季（右二）今在雲林主持綠色照顧頒獎典禮後宣布啟動水稻收入保險理賠。記者陳苡葳／攝影
農業部代理部長陳駿季（右二）今在雲林主持綠色照顧頒獎典禮後宣布啟動水稻收入保險理賠。記者陳苡葳／攝影

中南部水稻受10月初小犬颱風影響嚴重損害，農業部啟動水稻收入保險理賠並進行減產調查，今天正式公告112年第2期作水稻產量調查已完成，代理部長陳駿季今在雲林主持綠色照顧頒獎典禮後宣布，雲林、嘉義縣市、南投、高雄及屏東等6縣市共計41個鄉鎮、1萬3000多名農民可獲賠，每公頃基本可獲賠1.8萬元。

立法委員劉建國表示，小犬颱風影響台灣時有風無雨，造成水稻損傷、無法結穗以致部分失收，起初即要求農業部啟動天然災害現金救助，然而，水稻屬延遲性災損，部分較早發現災情、部分則較晚，因此有些農民已收割完畢無法進行天災認定，為減輕稻農損失，請農業部計算減產數量，以利啟動水稻保險理賠。

由於雲林縣水稻也是此次受災災區之一，陳駿季今天帶來好消息，宣布符合天然災害現金救助標準者請向地方公所申報，至於有投保農業保險的農民，有達理賠標準者，農業金融署將主動與農民聯繫，並將理賠金匯入指定帳戶內，2者擇一而領。

農民 小犬颱風 農業部 災損

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