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跨專業做長照曾受質疑 農業部推辦綠色照顧班四年有成

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣莿桐農會獲頒農業部十大綠色照顧優良典範獎，今在雲林斗南第3屆十大綠色照顧暨112年特色家政班頒獎典禮會場，他們展示貨真價實的「蒜盤」，不少人靠近攤位撥算。記者陳苡葳／攝影
雲林縣莿桐農會獲頒農業部十大綠色照顧優良典範獎，今在雲林斗南第3屆十大綠色照顧暨112年特色家政班頒獎典禮會場，他們展示貨真價實的「蒜盤」，不少人靠近攤位撥算。記者陳苡葳／攝影

農業部代理部長陳駿季今天在雲林斗南主持第3屆十大綠色照顧暨112年特色家政班頒獎典禮，表揚十大綠色照顧優良典範獎、特色家政班各10家，綠色健康楷模獎、綠色學習標竿獎、綠色場域特色獎各5家，及6家綠色關懷服務獎，認為農漁組織是最認識農漁村生活型態的人，能深度陪伴長者在不改變原本狀態下，開心享受晚年生活。

農業部4年前開辦綠色照顧，外界疑問和衛生福利部所推動的長照政策有何不同？陳駿季說，綠色照顧充滿溫情，除了健康照顧，也透過農村生活樣態連結長者，傳揚當地文化傳統，落實健康、學習與關懷。

陳駿季指出，目前全台有121家農漁會、165個農村社區參與綠色照顧，在全台設立210個綠照班，提供逾100堂綠療癒課程；農村關懷則有175個社區協助農村擴大供餐及幸福餐盒服務行列，累計有57.89萬人受惠，另有145處惜食專區。

參與的長者反饋「每天農會還沒開門，我人就已在外頭等候」、「上綠照班的課後，人生變得不一樣」、「看見農會的轉型與改變」等正面評價；斗南鎮農會綠照班74歲鄭姓成員說，自己是農會資深家政媽媽，「半退休」加入後，發現除能上課吸收新知，還能發揮以前所學輔導同學，頗有成就感。

復興區、芎林鄉、花壇鄉、和美鎮、莿桐鄉、布袋鎮、麻豆區、壽豐鄉、池上鄉等9家農會及後龍鎮溪洲社區，今天獲頒十大綠色照顧優良典範獎；其中，雲林縣莿桐農會是全台第1家開辦綠色照顧站，也創紀錄連兩屆都抱回獎項。

莿桐鄉農會總幹事張鈺萱說，當地居民有9成務農，農會綠照班帶領長者手作，發展農業文創、飲食文化及認識預防醫學等知識，從中獲得健康、快樂、幸福，最令人吸睛的是利用莿桐盛產的蒜頭，將膜撥下製成紙漿設計成燈籠、燈罩或特製成真能撥的「蒜盤」。

農業部代理部長陳駿季（中）今天出席第3屆十大綠色照顧暨112年特色家政班頒獎典禮，在布袋鎮農會長者指導下於蚵殼上彩繪耶誕老人。記者陳苡葳／攝影
農業部代理部長陳駿季（中）今天出席第3屆十大綠色照顧暨112年特色家政班頒獎典禮，在布袋鎮農會長者指導下於蚵殼上彩繪耶誕老人。記者陳苡葳／攝影
雲林縣莿桐農會是全台第1家開辦綠色照顧站，4年來連續抱回2座農業部十大綠色照顧優良典範獎，代理部長陳駿季（左三）今天頒獎，總幹事張鈺萱（右五）受獎。記者陳苡葳／攝影
雲林縣莿桐農會是全台第1家開辦綠色照顧站，4年來連續抱回2座農業部十大綠色照顧優良典範獎，代理部長陳駿季（左三）今天頒獎，總幹事張鈺萱（右五）受獎。記者陳苡葳／攝影
農業部代理部長陳駿季（中）今天在雲林斗南主持第3屆十大綠色照顧暨112年特色家政班頒獎典禮，表揚獲得十大綠色照顧優良典範獎等6大獎項的農漁會及農村社區。記者陳苡葳／攝影
農業部代理部長陳駿季（中）今天在雲林斗南主持第3屆十大綠色照顧暨112年特色家政班頒獎典禮，表揚獲得十大綠色照顧優良典範獎等6大獎項的農漁會及農村社區。記者陳苡葳／攝影

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