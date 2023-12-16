跨專業做長照曾受質疑 農業部推辦綠色照顧班四年有成

農業部代理部長陳駿季今天在雲林斗南主持第3屆十大綠色照顧暨112年特色家政班頒獎典禮，表揚十大綠色照顧優良典範獎、特色家政班各10家，綠色健康楷模獎、綠色學習標竿獎、綠色場域特色獎各5家，及6家綠色關懷服務獎，認為農漁組織是最認識農漁村生活型態的人，能深度陪伴長者在不改變原本狀態下，開心享受晚年生活。

農業部4年前開辦綠色照顧，外界疑問和衛生福利部所推動的長照政策有何不同？陳駿季說，綠色照顧充滿溫情，除了健康照顧，也透過農村生活樣態連結長者，傳揚當地文化傳統，落實健康、學習與關懷。

陳駿季指出，目前全台有121家農漁會、165個農村社區參與綠色照顧，在全台設立210個綠照班，提供逾100堂綠療癒課程；農村關懷則有175個社區協助農村擴大供餐及幸福餐盒服務行列，累計有57.89萬人受惠，另有145處惜食專區。

參與的長者反饋「每天農會還沒開門，我人就已在外頭等候」、「上綠照班的課後，人生變得不一樣」、「看見農會的轉型與改變」等正面評價；斗南鎮農會綠照班74歲鄭姓成員說，自己是農會資深家政媽媽，「半退休」加入後，發現除能上課吸收新知，還能發揮以前所學輔導同學，頗有成就感。

復興區、芎林鄉、花壇鄉、和美鎮、莿桐鄉、布袋鎮、麻豆區、壽豐鄉、池上鄉等9家農會及後龍鎮溪洲社區，今天獲頒十大綠色照顧優良典範獎；其中，雲林縣莿桐農會是全台第1家開辦綠色照顧站，也創紀錄連兩屆都抱回獎項。