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台南南化農會辦行銷蜜棗農產活動 黃偉哲拜託大家來買

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
眾人製作蜜棗糖葫蘆。記者周宗禎／翻攝
眾人製作蜜棗糖葫蘆。記者周宗禎／翻攝

台南市南化區農會今天在農產品分級包裝場舉辦蜜棗農產品行銷活動，搭配蜜棗糖葫蘆及聖代水果沙拉童趣DIY製作，在地青農的特色農產展售、品嘗，促銷當季新鮮蜜棗。市長黃偉哲介紹在地農產特色，拜託大家來南化買棗子還有好吃的在地農產。

台南蜜棗種植面積約261.74公頃，佔全台約15%，南化是南市主要產區，種植面積約35.74公頃，產量657公噸。南化區所種植的蜜棗品種多樣，包括早生的「台農13號─雪麗」、晚熟的「高雄11號─珍蜜」，以及傳統的中葉、帝王等，口感各異。

農業局長李建裕表示，南化蜜棗皮薄肉脆、清甜可口，有「台灣青蘋果」美稱，營養豐富，含有大量維生素C、B1、B2以及鉀、鈣、鎂等礦物質，是理想健康水果。產期從12月至隔年3月。有「棗到幸福」美好吉祥寓意的蜜棗，不僅年節祭祀時受到青睞，更是過年走春最佳伴手禮。

主辦單位請來南化國小太鼓、藝人演唱、氣球達人秀、「棗到幸福的樂音」薩克斯風演奏等節目演出促銷，黃偉哲代表頒獎表揚績優運銷戶。

農業局農會輔導科長王仁志表示，南化農會超市結合2023台南購物節，消費累計滿100元即有一組抽獎序號，無論發票或收據皆可登錄。至2024年3月10日期間有「周周抽iPhone」、「月月抽黃金」、還有百萬名車及「神秘大獎」。詳情見購物節官網：(https://tainanshopping.tw/)

南化優質蜜棗。記者周宗禎／翻攝
南化優質蜜棗。記者周宗禎／翻攝
市長黃偉哲推銷在地青農農特產品。記者周宗禎／翻攝
市長黃偉哲推銷在地青農農特產品。記者周宗禎／翻攝
南化農會辦活動促銷蜜棗等農特產品。記者周宗禎／翻攝
南化農會辦活動促銷蜜棗等農特產品。記者周宗禎／翻攝
市長黃偉哲代表頒獎表揚南化區農會績優運銷戶。記者周宗禎／翻攝
市長黃偉哲代表頒獎表揚南化區農會績優運銷戶。記者周宗禎／翻攝

台南 農會 黃偉哲

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