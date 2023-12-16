嘉市府推社宅 再提報3公有地

嘉義市政府積極推動落實居住正義，除配合中央規畫發包施工2處社會住宅「友忠好室」、「博愛安居」，以及即將施工「安寮好室」，3處共500戶，再提報市區3處台電、中油、台銀土地，提供興建社宅。

內政部在行政院會報告社宅精進措施，2032年要達成百萬戶社宅，國土署長吳欣修表示，未來將要求縣市辦區段徵收及市地重畫，直轄市應留設5%、其餘縣市留設3%土地供社宅使用，並專案讓售給中央興辦社宅。

市府工務處說，目前中央地方合作興建「友忠好室」、「博愛安居」及「安寮好室」社會住宅3處，共500戶。其中「友忠好室」144戶、「「博愛安居」206戶施工中，預定2026年完工；「安寮好室」社宅基地2547平方公尺，戶數150戶，預算9億9890萬元，9月27日統包決標，預計年底取得建照，2028年第3季竣工。

為持續興建社宅，照顧經濟及社會弱勢市民，再提供彌陀段94-3、94-4（台電土地）面積約18771平方公尺；永安段568、569（中油土地）面積約3,997.7平方公尺；新富段一小段25- 7、26、26-2、27、27-1、30-1、30-2地號（台銀土地）面積約7199平方公尺，供中央評估參考，市府將持續協助中央建社宅。

立法院內政委員會上月到嘉市考察，市府向住都中心爭取，將「安寮好室」原定套房、二房、三房房型規畫數量比例5︰4︰1調整為4：4：2，符合地方需求。