虎尾糖廠今開工 小火車啟航

全國唯一的台糖小火車昨天啟航了！雲林縣虎尾糖廠開工，預榨製2.22萬公嚝二砂糖，採收24.6萬公噸甘蔗，國內唯一小火車運蔗啟動，高聳煙囪吐出氤氳白煙，傳出濃濃蔗香，將吸引全國鐵道迷前來參觀。

虎尾糖廠昨天上午舉行製糖開工儀式，台糖董事長楊明州帶領一同焚香、拋蔗，恭請福安宮糖廠媽祖遶境，駐駕廠區，祈求製糖順利、人員平安，雲林副縣長謝淑亞等人參加拋蔗儀式，把一捆捆綁有紅絲帶的甘蔗拋進輸送槽，象徵啟動開工。

楊明州說，虎尾糖廠製糖116年歷史，目前全台只剩虎尾和善化糖廠還在製糖，虎尾是唯一使用小火車載運甘蔗糖廠。虎尾廠即日起至明年3月底止，預計採收甘蔗原料24.6萬公噸，產製2.22萬公噸的二砂糖。

他表示，國產二砂、黑糖及糖漿類品質佳，通過ISO9001、ISO22000、HACCP及產銷履歷、清真等多項認證，尤其虎尾廠所產的三溫糖品質遠優於原產地日本，受市場好評，製糖期間，糖廠高聳煙囪吐出氤氳白煙、懷舊五分車鳴笛緩行，空氣瀰漫濃郁蔗糖香，勾勒「虎尾糖都」特有甜蜜風情，小火吸引鐵道迷追拍。

台糖說，虎尾糖廠磚造酒精槽等古蹟，打造「糖業文化體驗園區」，配合水利署近期開工，連接糖廠與鄰旁虎尾溪推動「虎尾潮韌性城鎮水岸縫合計畫」，形塑虎尾新城市文化休閒廊道與水環境，歡迎大家把握製糖期間，到虎尾追拍糖鐵五分車，探索糖文化。