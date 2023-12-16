國道走一半停紅燈 砸近30億改善

台南市國道8號安定段與南133線是全台罕見「平交路口」，因鄰近台南系統交流道，附近又有南科、新吉等多個工業區，上下班車流多，「國道行駛一半得停等紅燈」，常造成塞車或車禍，長期困擾用路人，南市府、民代向中央爭取29.76億改善，包括立體化、輔助車道、匝道設置、市道拓寬等工程，預計2025年動工、2030年完工。

行政院長陳建仁昨天到場視察時表示，這項工程對台南鄉親很重要，未來中央地方合作，讓工程如期如質完成。

行政院2022年5月20日核定國8跨南133立體化工程可行性評估，10月20日核定建設計畫，包括增設輔助車道，設置聯絡南133匝道，高公局續行辦理設計作業，南33線港口社區前拓寬工程，以及配合增設匝道側車道外移拓寬工程由市府辦理，預計2026年先完成。

陳建仁說，這項工程地方爭取很久，在副總統賴清德擔任市長時就與民代一起努力，現在工程核定，準備施工，不但符合鄉親需要，也可改善鹽水溪以北，還有以府城為中心的國道、市道路口延滯問題，對於台南發展相當重要。

陳建仁說，從2020年11月可行性評估，到現在環境影響差異分析、設計作業，希望國道8號立體化工程早日完成，避免車流相互干擾、減低肇事比例，以及路口回堵情況，使台南路網更有效率更安全更舒適，未來中央地方合作讓工程如期如質完成。

根據統計，該處路段連接台61、國道中山高、國道3號等重要路段，是台南市民通勤重要路線，每天超過4萬車次通過，因為停等號誌，行駛速度從時速80公里驟降到40公里，形成瓶頸；劉姓等多位民眾說，他們每天開車經過飽受被塞車之苦，希望早日改善；當地里長擔心施工期間交通黑暗期，希望縮短施工時程。