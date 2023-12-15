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阿里山福森號溫暖光芒 奪國際照明設計獎

中央社／ 嘉義縣15日電

阿里山林鐵及文化資處全新檜木列車「福森號」，不僅外觀及內裝驚豔各界，車內燈光設計更以人性出發，奪下瑞士LIT照明設計獎橋梁與公共設施類組優勝。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，福森號照明設計以人性出發，運用多元手法搭配富含紋理的木質內裝，猶如在台灣山林搖曳的溫暖光芒，獲得譽有國際三大照明設計獎的2023年瑞士LIT照明設計獎（LIT Lighting Design Award）橋梁與公共設施類組優勝。

阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱告訴中央社記者，福森號不僅擊敗多國優秀公共建設作品，更是台灣首款榮獲國際燈光設計獎的鐵路列車。

周恆凱說，車內的壁燈、檯燈等裝飾燈具，經過精挑細選，巧妙與周遭材質搭配，不論是木質、金屬或鏡面材質，裝飾燈具皆能完美襯托各類飾板，使整體內裝不顯唐突。

此外，全車燈具皆採用低耗能的LED燈具，更考量鐵路入山後會通過隧道，車內照明系統具備日光感應器及5個照明模式，列車進出隧道時，系統將隨之調整燈光亮度，降低進出隧道間光源衝突。

周恆凱指出，福森號集阿里山林鐵的文資價值、林業文化與藝術色彩於一身，車內照明設計兼具運輸功能性、乘客搭乘舒適性，更必須匹配阿里山林鐵豐富的文化內涵。

「福森號」耗時2年9個月打造，今年2月發表，有6節車廂，每節約17、18個座位，是全新檜木列車，已報請交通部核定中，預計委外經營，盼在明年3月前可以正式運作。

阿里山

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