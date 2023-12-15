不忍故鄉山區救災不易 他以父親名義捐車助救災

雲林縣古坑鄉位於山區，古坑消防分隊因車輛老舊，需要一輛山區救災時能穿梭林徑間的車輛，在立委劉建國、古坑鄉長林慧如促成下，立都科技有限公司董事長黃榮利今以父親黃武雄的名義，捐贈災情勘查車「武雄號」給雲林古坑消防分隊，提升救災量能。

黃榮利表示，他很早就出外打拚，父母都是筍農，常叮囑他能力做得到要回饋社會，因此故鄉如果有需要幫助地方，他一定會盡力回饋。

他過去也曾捐車給古坑消防分隊，今天再捐贈第二輛，他表示，古坑山區腹地很大，救災上需要機動性的車輛，他能力所及，願回饋給古坑。

古坑消防分隊長黃琮杰表示，古坑常有山難或失智走失人口，光靠人力上山搜索，負擔很大，也不容易，如今有這輛四驅車，就能協助出勤時運送器材以及人員，大幅提升便利性。

劉建國表示，古坑山區在消防救災出勤時，確實需要適當的勘災車輛，感謝黃榮利聽到古坑的需求，總是第一個時間全力支持與贊助。張庭綺表示，自己助理也是義消，她感同身受地方需求，有機會也會找更多企業家，一同來回饋鄉里。