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嘉縣議長張明達助弱勢 獲23單位6家企業捐款百萬響應

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣議會今天第20屆第5次臨時會閉幕典禮，議長張明達上任10年，每年底都辦「人間有愛、心手相連」寒冬送暖，邀全縣9家立案身心障礙福利機構院生代表約100人餐聚。圖／嘉義縣議會提供
嘉縣議會今天第20屆第5次臨時會閉幕典禮，議長張明達上任10年，每年底都辦「人間有愛、心手相連」寒冬送暖，邀全縣9家立案身心障礙福利機構院生代表約100人餐聚。圖／嘉義縣議會提供

嘉義縣議會今天第20屆第5次臨時會閉幕典禮，議長張明達上任10年，為照顧弱勢每年底都辦「人間有愛、心手相連」寒冬送暖，邀全縣9家立案身心障礙福利機構院生代表約100人餐聚，結合23個單位捐農漁畜物資，及6家民營企業捐款共計110萬元，齊助弱勢朋友更多關懷力量。

早上9點嘉縣天主教安道社福慈善事業基金會結合5個團體約77人，到議會耶誕節報佳音，提早感受佳節氣氛；議會大廳設夾娃娃機、打地鼠與投籃球機等闖關遊戲設施，弱勢朋友開心盡情玩樂；嘉縣獸醫師公會、家畜防治所及縣農漁畜業者已連續9年招募慈善物資捐贈，今年6家民營企業捐款共計110萬元，助10家弱勢團體。

議長張明達表示，縣議會繼續拋磚引玉提供200戶貧窮邊緣戶，每戶3000元商品提貨券，立案身心障礙機構院生396人，每人500元商品提貨券，「人間有愛、心手相連」寒冬送暖公益邁入第10年，更感謝各單位共襄盛舉的現金及物資捐助。

縣議會指出，強本汽車交通事業股份有限公司捐20萬、重陞機電工程公司20萬、昌吉營造股份有限公司20萬、英威康科技股份有限公司20萬、興安營造股份有限公司20萬及阿里山神木賓館10萬等6家民營企業，共計110萬元現金捐助，助弱勢團體共10家每間11萬元。

公益物資捐助部分，匯盟能源、淞品生技公司、社團法人嘉義縣養豬事業發展協會、邱家兄弟生態級無毒水產育成中心、林家冠軍烏魚子、嘉義縣養殖漁產生產合作社、嘉義縣家畜疾病防治所及嘉義縣獸醫師公會等23個單位，捐助優質在地農漁畜產品。

嘉縣議會今天變成夾娃娃機遊樂場，議長張明達上任10年，每年底都辦「人間有愛、心手相連」寒冬送暖，邀全縣9家立案身障福利機構院生約100人餐聚歡度耶誕。圖／嘉義縣議會提供
嘉縣議會今天變成夾娃娃機遊樂場，議長張明達上任10年，每年底都辦「人間有愛、心手相連」寒冬送暖，邀全縣9家立案身障福利機構院生約100人餐聚歡度耶誕。圖／嘉義縣議會提供
嘉縣議會今天變成夾娃娃機遊樂場，議長張明達上任10年，每年底都辦「人間有愛、心手相連」寒冬送暖，邀全縣9家立案身心障礙福利機構院生代表約100人餐聚歡度耶誕。圖／嘉義縣議會提供
嘉縣議會今天變成夾娃娃機遊樂場，議長張明達上任10年，每年底都辦「人間有愛、心手相連」寒冬送暖，邀全縣9家立案身心障礙福利機構院生代表約100人餐聚歡度耶誕。圖／嘉義縣議會提供
嘉縣議長張明達上任10年，每年底都辦「人間有愛、心手相連」寒冬送暖，今天邀全縣9家立案身心障礙福利機構院生代表約100人餐聚歡度耶誕。圖／嘉義縣議會提供
嘉縣議長張明達上任10年，每年底都辦「人間有愛、心手相連」寒冬送暖，今天邀全縣9家立案身心障礙福利機構院生代表約100人餐聚歡度耶誕。圖／嘉義縣議會提供

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