邁入12年嘉義新舞風「流轉」 16、17日返嘉義表藝演出

台灣舞蹈界備受矚目的現代舞蹈創作平台「嘉義新舞風」邁入第12年，今年以「流轉」包含劇場創作及環境創作兩種型態舞蹈創作，12月16、17日下午2點半，將在嘉義縣表演藝術中心演出，同日下午4點半環境創作於中心戶外場景公開演出，邀請民眾前往觀賞。

嘉義新舞風表示，秉持提升嘉義人觀賞舞蹈藝術視野初衷，及對舞蹈深耕使命感，不斷培育、發掘優秀的舞蹈藝術種子，已10名年輕舞蹈家在業內打出名氣，將舞蹈藝術作品向上發展，近年透過甄選優秀編舞家製作演出節目，帶領團隊從台北、台南及嘉義3縣市演出，打開能見度。

劇場創作部分，經多位投案者甄選出施旻雯、顏楷倫和簡莹萱3名台灣傑出編舞家，並邀2022年漂鳥平台的梁保昇，及入選MASDANZA獲觀眾票選最佳獨舞獎的平台培訓編舞家郭爵愷，今年在台北、台南及嘉義3縣市共做5場售票演出。

環境創作部分，由國內新銳編舞家李泰棋、簡麟懿參與創作，以嘉義在地議題為核心，帶領舞者結合表藝中心戶外環境特色編創舞作，讓舞蹈與地景相互結合，採自由觀賞方式，讓更多觀眾接觸舞蹈，感受室內劇場空間與戶外場域不一樣的舞蹈觀賞饗宴。

嘉義新舞風指出，「流轉」已完成台北及台南演出，最後回到嘉義將在12月16、17日下午2點半，於嘉義縣表演藝術中心演出，同日下午4點半的環境創作在中心戶外場景公演，歡迎搜尋OPENTIX兩廳院售票系統購票，進劇場跟舞者們以舞蹈相會。