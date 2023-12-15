76歲退休公務員再挑戰抓娃娃換機車 水上日照中心設抓娃娃機

76歲嘉義市政府退休教育處科員陳榮哲，參與市府防衰老「樂齡勇壯城」培訓，為送娃娃作公益、訓練專注力，繼在市區文化路夜市某遊樂場，抓娃娃換1支iPhone15、256手機獎品，最近再挑戰抓娃娃換機車，希望未來社區、老人日照據點能普設抓娃娃機，防衰老失智。

嘉市國川美妙教育基金會執行董事長陳榮哲說，抓娃娃可訓練老人眼、手腳、腦力，減緩老化，他抓娃娃為作公益，訓練專注力、跟上癮的人交換技術心得，跟商家合作協調，讓消費者與經營者達到平衡狀態，促進雙贏，讓休閒育樂正常化。

他3個月花3萬元，在文化路夜市某遊樂場玩抓娃娃機，只抓鵝布娃娃，共抓950隻，再向買家購買500隻，湊足1450隻，向遊樂場換取1支iPhone15、256手機禮物。最近商家推出新獎品玩法，到明年過年如果夾下2900隻娃娃，就可以給換一輛6萬元山葉YAMAHA125cc全新機車。

陳榮哲說，他機車老舊，跟商家建議，用機車讓他挑戰，如果夾下2900隻娃娃，就可以給他換山葉YAMAHA125cc全新機車，商家也從善如流。目前他完成一半數量，再跟朋友商量讓渡，預計年底可以順利達標。

他表示，每台娃娃機有電腦控制，難易不一，他只專注一台抓鵝的娃娃機，2個月花1萬多元，他經費從商家摸彩活動，換取免費夾，靠經驗、技術、運氣及友情支持，明年度他將全力推動「樂齡勇壯」系列活動。