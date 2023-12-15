夢幻純白耶誕樹登場 水上鄉公所耶誕夜辦螢光市集派對

嘉義縣水上鄉長林緗亭就職一周年，推動共融，拉近公部門與民眾距離，將於耶誕節12月24日下午2點至晚上8點，在公所廣場舉辦「閃耀環保耶誕·歡樂 Up to You」耶誕活動，有在地青年攤商及水上商圈店家共襄盛舉，晚上辦螢光耶誕晚會點燈壓軸表演，要讓鄉民們感受溫馨歡樂的耶誕夜。

鄉長林緗亭表示，這次燈飾布置最大亮點，是公所正門口的純白耶誕樹裝置藝術，特邀藝術家楊海茜及熊藝術工作坊，以不同媒材編織，並由鄉長、柳林國小學生及樂齡學習中心共創拼貼，象徵乘載水上鄉一整年的祝福，迎接新的一年。

很妙的巧合圓夢成真！林緗亭說，2年前的12月24日她時任縣議員時，在竹崎親水公園賞楊海茜老師「築起之翼」鉤織作品後，有在臉書許願希望水上也能有藝術品，真的沒想到耶誕樹完工後，經過說明才發現緣分已將楊老師的作品帶進公所，不僅圓心願，更恰巧在同日舉辦耶誕活動。

吸睛焦點是公所外牆，還會懸掛大型耶誕老人玩偶，充滿趣味的裝置藝術；林緗亭說，「夜光顏料彩繪DIY」第一批報名踴躍，今天15日加開第二批開始報名，由手作老師帶領民眾繪製耶誕帽，透過螢光及夜光顏料彩繪，讓耶誕帽不論白天或夜晚都獨具特色，也鼓勵民眾可從家中自行攜帶白色舊衣作為畫布彩繪。

水上鄉公所提醒，晚會以環保愛水上為目的，請參與民眾記得自備餐具，響應環保，現場也有廢電池回收及闖關遊戲，民眾可兌換公所準備的折價券及精美小禮。