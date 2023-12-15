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雲林西螺農工前路口槽化線畫太大 用路人喊陷阱

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
西螺農工前路口新畫槽化標線範圍過大，造成不少用路人壓線。記者陳苡葳／攝影
西螺農工前路口新畫槽化標線範圍過大，造成不少用路人壓線。記者陳苡葳／攝影

雲林縣西螺鎮大同路、興農西路及興農東路路口，西螺農工前，進行道路改善工程並畫上新標線，原雙向各一混合車道及一機慢車道，現調整為接近路口端三車道，其中一左轉道、一直行道、一直行右轉道，不少用路人通過路口誤入槽化線擔心受罰，直呼規畫有問題是「陷阱！」鎮公所現勘表示，近日盡快改善。

西螺鎮大同路、興農西路及興農東路路口，因常有大型車左轉，影響後方車輛行車動線，鎮公所為改善交通瓶頸，上月進行道路改善施工，重新配置車道及重畫標線，接獲不少用路人陳情，通過路口銜接處發現駛進槽化線，造成壓線。

該路口雙向原本只有一個混合車道及一個機慢車道，現調整為接近路口端有三個車道，包括一個左轉道、一個直行道、一個直行右轉道；然而道路中心槽化標線因畫設範圍過大，造成車道變換距離壓縮，引起熱議。

不少用路人在地方社團反映「會壓線」、「設計有問題」，且路口銜接處新標線最初未畫上引導線，以致許多人困惑行車動線究竟為何，直呼遇到簡直是陷阱。

西螺鎮公所工務課長黃品祥說，已再度現勘討論修正方向，將適度調整現況道路車道標線。

車道

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