台南漁電共生案場查核 9場期限內未改善廢止許可
南市府針對已完工的漁電共生案場進行查核，以確保綠能發展與產業相輔相成，今年度已廢止未於期限內改善的9場容許使用許可，目前還有18案場有缺失待改善，將持續追蹤。
台南市政府農業局長李建裕今天透過新聞稿表示，台南是養殖產業重鎮，且日照條件佳，因此有相對較多的漁電共生案場設置，為確保漁電共生成果，市府落實養殖事實查核機制，積極輔導漁電共生案場實際養殖，引導案場符合規定，並追蹤案場運作狀況。
李建裕指出，市府依據農業部訂定「漁電共生案場養殖事實查核參考指引」，查核結果未符合規定者，限期1年內改善，改善期滿仍未符合規定者，廢止農業容許使用許可，並一併通知能源、地政等主管機關處理違規案場。
李建裕表示，台南今年度查核已完工33場漁電共生案場，除了廢止未於期限內改善的9場容許，另有18案場核有缺失待改善，其中11案因才剛完工投放魚苗，尚未有銷售實蹟，暫列入追蹤名單，餘7案有養殖經營成效不佳情形，已要求業者提交改善計畫並訂定改善期程。
李建裕指出，改善計畫經審查核定後，業者須依改善期程按季主動提交改善情形，並配合市府每季抽查作業。
李建裕表示，未通過查核案場後續將造冊列管追蹤，除輔導業者提出合理可行改善計畫，另在經營過程中遭遇困難者，將轉介農業部水產試驗所漁電共生技術服務團，提供技術諮詢、案場輔導等服務，協助業者改善案場狀況，只要漁民有需求，市府都將盡力協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言