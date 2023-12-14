台南漁電共生案場查核 9場期限內未改善廢止許可

南市府針對已完工的漁電共生案場進行查核，以確保綠能發展與產業相輔相成，今年度已廢止未於期限內改善的9場容許使用許可，目前還有18案場有缺失待改善，將持續追蹤。

台南市政府農業局長李建裕今天透過新聞稿表示，台南是養殖產業重鎮，且日照條件佳，因此有相對較多的漁電共生案場設置，為確保漁電共生成果，市府落實養殖事實查核機制，積極輔導漁電共生案場實際養殖，引導案場符合規定，並追蹤案場運作狀況。

李建裕指出，市府依據農業部訂定「漁電共生案場養殖事實查核參考指引」，查核結果未符合規定者，限期1年內改善，改善期滿仍未符合規定者，廢止農業容許使用許可，並一併通知能源、地政等主管機關處理違規案場。

李建裕表示，台南今年度查核已完工33場漁電共生案場，除了廢止未於期限內改善的9場容許，另有18案場核有缺失待改善，其中11案因才剛完工投放魚苗，尚未有銷售實蹟，暫列入追蹤名單，餘7案有養殖經營成效不佳情形，已要求業者提交改善計畫並訂定改善期程。

李建裕指出，改善計畫經審查核定後，業者須依改善期程按季主動提交改善情形，並配合市府每季抽查作業。

李建裕表示，未通過查核案場後續將造冊列管追蹤，除輔導業者提出合理可行改善計畫，另在經營過程中遭遇困難者，將轉介農業部水產試驗所漁電共生技術服務團，提供技術諮詢、案場輔導等服務，協助業者改善案場狀況，只要漁民有需求，市府都將盡力協助。