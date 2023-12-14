中台灣農業科技園區 立委蘇治芬爭取設在雲林北港

針對雲林縣爭取「中台灣農業科技園區」設置在北港鎮番子溝段的台糖農場土地，立法院經濟委員會今天南下現地考察，並邀請農業部農業科技中心分享屏東農業科技園區開發的成功經驗，初步認定該農場231公頃的土地完整且交通等各方面條件都合適，期將該案送行政院審核，爭取中台灣農科園區落腳雲林。

立法院蘇治芬委員今天偕同立法院經濟委員會及農業部次長杜文珍、農業部農科園區主任謝勝信、農業部科技司副司長陳瑞榮與台糖公司考察中台灣農業科技園區設置北港鎮番子溝段台糖農場土地。蘇治芬表示，雲林是國內重要農業大縣，近半人口從事與農業工作，農林漁牧總產值超過800億元，是發展農業科技、設置農業科技園區非常適合的地點。

她說，尤其雲林位在彰化和嘉義等大糧倉的中心地帶，如能設立農業科技基地，對於國內發展農業生技和加工等產業，有相當大助益，她會全力爭取，希望把屏東成功經驗直接拷貝到雲林。

農業部農科園區主任謝勝信表示，農業產業聚落形成地點往往偏向於生產端，與一般工業產業聚落偏向市場或人力端不同。雲林是農產重鎮是設置考量的地點之一，他並以屏東農業科技園區開發，造就農產提升與數千個就業人口，改變農村型態的成功經驗，說明雲林條件也足可發展成農科重鎮。

他強調，農科不僅只在產業，在淨零減碳趨勢下，循環農業也是未來重點，同時也能將農剩料循環再利用，達到永續農業目標。