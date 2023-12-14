只聞樓梯響？褒忠產業園區遲未開發 王美花赴雲林說明原因並致歉

針對褒忠鄉產業園區遲未開發，立委蘇治芬邀請立院經濟委員會移師雲林進行農經建設考察，經濟部長王美花說明褒忠產業園區延宕兩年原因並向鄉親致歉，她強調該案政院已核定，原本先要開發第1期99公頃，但受限兩階段環評規定加上公設比高，於是收回原案變更為全區265.25公頃同步開發，因而延後開發時程，該案本月1日已送審，預定115年完成環評即可進行開發。

因應台商回流需求，經濟部計畫在雲林褒忠鄉台19線旁的台糖廣大農區開發褒忠產業園區，預定從2021年分二期、分區開發，先期開發面積99.25公頃當年提送環境部進行環評審查，迄今未見開發，引起地方關切，尤其選舉期間更傳出各種不同聲音。為此，立委蘇治芬今天邀請立院經濟委員會，由經濟部長王美花南下親向雲林鄉親說明，現場包括褒忠代表會主席陳良俊及多位民眾發言並請求加速開發。

王美花說，該案已獲政院核定並進入環評階段，但因第1期99.25公頃已達環評條例100公頃須進行2階段環評的限制，結論建議以全區合併進行2階段環評；行政院同意調整為全區265.25公頃一併開發，因而才將原案收回，重新併案於本月1日送審，開發期程才延後，在此她向鄉親致歉。

王美花說，2評包含廢水、空汙、健康風險，所以有一定時程但站在經濟部角度，會用最快速度配合補件等程序，預計可在2026年完成審查，為加速開發，未來公共設施也會先做並同步招商。

經濟部也指出，褒忠產業園區全區265.25公頃，預計提供產業用地165.76公頃，創造就業機會1萬1565人，以及全區開發帶動投資金額約309億元。