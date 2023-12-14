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只聞樓梯響？褒忠產業園區遲未開發 王美花赴雲林說明原因並致歉

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
針對褒忠產業園區經濟部長王美花親自向雲林鄉親說明延後的原因並強調會加緊腳步加速開發。記者蔡維斌／攝影
針對褒忠產業園區經濟部長王美花親自向雲林鄉親說明延後的原因並強調會加緊腳步加速開發。記者蔡維斌／攝影

針對褒忠鄉產業園區遲未開發，立委蘇治芬邀請立院經濟委員會移師雲林進行農經建設考察，經濟部長王美花說明褒忠產業園區延宕兩年原因並向鄉親致歉，她強調該案政院已核定，原本先要開發第1期99公頃，但受限兩階段環評規定加上公設比高，於是收回原案變更為全區265.25公頃同步開發，因而延後開發時程，該案本月1日已送審，預定115年完成環評即可進行開發。

因應台商回流需求，經濟部計畫在雲林褒忠鄉台19線旁的台糖廣大農區開發褒忠產業園區，預定從2021年分二期、分區開發，先期開發面積99.25公頃當年提送環境部進行環評審查，迄今未見開發，引起地方關切，尤其選舉期間更傳出各種不同聲音。為此，立委蘇治芬今天邀請立院經濟委員會，由經濟部長王美花南下親向雲林鄉親說明，現場包括褒忠代表會主席陳良俊及多位民眾發言並請求加速開發。

王美花說，該案已獲政院核定並進入環評階段，但因第1期99.25公頃已達環評條例100公頃須進行2階段環評的限制，結論建議以全區合併進行2階段環評；行政院同意調整為全區265.25公頃一併開發，因而才將原案收回，重新併案於本月1日送審，開發期程才延後，在此她向鄉親致歉。

王美花說，2評包含廢水、空汙、健康風險，所以有一定時程但站在經濟部角度，會用最快速度配合補件等程序，預計可在2026年完成審查，為加速開發，未來公共設施也會先做並同步招商。

經濟部也指出，褒忠產業園區全區265.25公頃，預計提供產業用地165.76公頃，創造就業機會1萬1565人，以及全區開發帶動投資金額約309億元。

蘇治芬也說，經濟部全區265.25公頃開發，其中公共設施就占約100公頃，公設比偏高，所以即便第1期99公頃先開發，面積太小也難以滿足招商所需，所以她也贊同全區一併開發，中央各部會從多面向把關，對環境的影響、產業的助益也是好事，尤其行政院對褒忠產業園區開發進度將專案列管，請大家放心。

針對褒忠產業園區遲未開發引起地方關切，立院經濟委員會召開說明會，經濟部說明原因並強調會加緊腳步加速開發。記者蔡維斌／攝影
針對褒忠產業園區遲未開發引起地方關切，立院經濟委員會召開說明會，經濟部說明原因並強調會加緊腳步加速開發。記者蔡維斌／攝影
針對褒忠產業園區遲未開發引起地方關切，立院經濟委員會召開說明會，許多民眾提出看法並請加速開發。記者蔡維斌／攝影
針對褒忠產業園區遲未開發引起地方關切，立院經濟委員會召開說明會，許多民眾提出看法並請加速開發。記者蔡維斌／攝影
針對褒忠產業園區經濟部長王美花親自向雲林鄉親說明延後的原因並強調會加緊腳步加速開發。記者蔡維斌／攝影
針對褒忠產業園區經濟部長王美花親自向雲林鄉親說明延後的原因並強調會加緊腳步加速開發。記者蔡維斌／攝影

環評 王美花 台商 蘇治芬

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