重振台南桌球王國 史上最年輕國手郭冠宏有望成「林昀儒第二」

台南市是全國桌球重鎮，桌球成績曾在全運會23連霸，但自從台南市桌球訓練中心桌球館委外經營後，連霸中斷，成績失色，立委陳亭妃今偕同獲2023年世界盃青少年U15桌球錦標賽男雙金牌、男團銀牌、混雙銅牌的史上最年輕國手郭冠宏，以及多名前桌球好手請命，力爭恢復台南市桌球基層訓練站及爭取桌球館的宿舍修復經費，希望挹注資源培養「林昀儒第二」。

從永康崑山國小、忠孝國中一路展現天賦的郭冠宏，是史上最年輕國手，在全運會創下最年輕的男單金牌，最近拿下世界盃青少年桌球錦標賽男雙金牌、男團銀牌、混雙銅牌，振奮人心，陳亭妃說，希望郭冠宏獻「金」，能激勵台南桌球更上層樓，與市議員陳怡珍、周麗津共同為台南桌球館請命力爭恢復桌球訓練中心，能有更多資源經費改善場館培訓更多優秀國手。

今天出席的還有台南市桌委會副主委吳文嘉及前國手目前擔任教練的蔣澎龍和黃聖盛，教練黃聖盛說，郭冠宏打球戰術靈活加上個人天賦，常能打出令人意料之外的球路，若能有更多資源挹注，培養「第二個林昀儒」是非常有可能。

曾任台南市桌球委員會主委的立委陳亭妃表示，栽培選手應該從小紮根，積極向中央爭取成立台南市桌球基層訓練站，是一個訓練選手的平台，每年有編列200萬元經費，桌球館可以聘請各國教練駐點指導，並且讓選手能夠到其他國家移地訓練。

台南桌球基層訓練站成立以來，在當時林忠雄教練的努力下，台南桌球館訓練出許多好手，一代接一代有吳文嘉、馮聖欽、謝文堂、蔣澎龍、張雁書、吳志祺、黃聖盛、江宏傑等等，一向是國家代表隊的主力。至今台南市共培養出成人國手30多人，青少年國手50多人，成績傲視全國。全運會的連霸在104年來到23連霸。

陳亭妃指出，106年台南桌球館委外招標由舞動陽光經營後一切變調，選手失去最佳訓練場地，搬離球館二、三樓的宿舍，失去中央的補助，由林教練籌措訓練場地、宿舍，勉強支持訓練不至中斷，而106年全運會台南桌球男團也屈居第二，傳奇的連霸畫下句點。

蔣澎龍表示，目前台南訓練上遇到最大的困境，一是宿舍，一是經費。106年以前，教練選手宿舍在桌球館二、三樓，方便生活管理，好的環境吸引全國有潛力的年輕選手來集訓。自106年遷出後二、三樓無人居住，設備年久失修，宿舍空間淪為蚊子館。經費部分，過去林忠雄教練執掌時期，有中央補助款、有全運會連霸獎金，如今這兩筆皆空，球隊每個月教練薪水、消耗性器材、營養費、水電費等等，真的是非常拮据。

市府體育局長陳良乾指出，體育局全力支持桌球發展，相關場館整建改善會全力配合。體育署運動競技組科長周德倫、運動設施組組長蔡文娟皆表示，爭取基層訓練站或宿舍的修繕經費，陳亭妃委員都已經跟體育署討論過了，請市政府體育局立即向體育署提計畫申請，體育署一定會全力協助促成。