台南捷運深綠線起點在善化 在地人最關心這兩座橋要不要拆

全長21.4公里的台南捷運深綠線，連接台南科學園區及台南高鐵站沙崙綠能科學城，去年11月啟動可行性研究，現進入期末作業階段，評估工程、經濟及財務效益可行性高，立委郭國文今天邀集南市府及中央交通部會人員，針對路線經過新市、善化的部分及站點，在善化公所舉行說明會並聽取地方意見，地方里長表示停車、大眾運輸問題亟待解決，建議若要興建捷運，希望能一併處理大成、光文陸橋的交通瓶頸問題。

郭國文說，過去深綠線被列為第二期規劃，可說是遙遙無期，在極力爭取並與交通部、南市府協調後，深綠線才放入先期規劃，根據期末報告，深綠線經過善化、新市、新化、歸仁4大地區，未來從南科到沙崙高鐵站將從1小時大幅縮短至32分鐘、從南科到市區只要35分鐘、從善化火車站到南科也只需要12分鐘，節省近半時間。

深綠線預估經費近800億，全線21.4公里、14站，設計為單軌高架系統，站點以公有地、空地為優先考量，可減少徵收爭議並加速土地取得進程，包括歸仁、大廟、崙頂、新化中山路口、新化北勢、台1線新市站、新市社會住宅、民生路轉新港社大道、南科管理局、南科九路、FG特定區、善化戶政事務所（駐車場）、善化高中、善化火車站等14處。

台南市議會副議長林志展說，善化近年的快速發展跌破眾人眼鏡，深綠線若能加速辦理，讓聯外交通路線更健全，也能夠改善南科園區上下班時間的交通壅塞狀況；深綠線明年若能進入綜合規劃，到完工啟用可能還得等8年以上，蓮潭里里長陳紫晶則提出捷運興建前的交通、大眾運輸如何紓解，另外善化多位里長都提到大成、光文陸橋交通瓶頸問題。