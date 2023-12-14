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台南捷運深綠線起點在善化 在地人最關心這兩座橋要不要拆

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南捷運深綠線至少還得等8年以上，地方里長關心大成陸橋、光文陸橋等交通瓶頸問題如何解決。記者莊曜聰／攝影
台南捷運深綠線至少還得等8年以上，地方里長關心大成陸橋、光文陸橋等交通瓶頸問題如何解決。記者莊曜聰／攝影

全長21.4公里的台南捷運深綠線，連接台南科學園區及台南高鐵站沙崙綠能科學城，去年11月啟動可行性研究，現進入期末作業階段，評估工程、經濟及財務效益可行性高，立委郭國文今天邀集南市府及中央交通部會人員，針對路線經過新市、善化的部分及站點，在善化公所舉行說明會並聽取地方意見，地方里長表示停車、大眾運輸問題亟待解決，建議若要興建捷運，希望能一併處理大成、光文陸橋的交通瓶頸問題。

郭國文說，過去深綠線被列為第二期規劃，可說是遙遙無期，在極力爭取並與交通部、南市府協調後，深綠線才放入先期規劃，根據期末報告，深綠線經過善化、新市、新化、歸仁4大地區，未來從南科到沙崙高鐵站將從1小時大幅縮短至32分鐘、從南科到市區只要35分鐘、從善化火車站到南科也只需要12分鐘，節省近半時間。

深綠線預估經費近800億，全線21.4公里、14站，設計為單軌高架系統，站點以公有地、空地為優先考量，可減少徵收爭議並加速土地取得進程，包括歸仁、大廟、崙頂、新化中山路口、新化北勢、台1線新市站、新市社會住宅、民生路轉新港社大道、南科管理局、南科九路、FG特定區、善化戶政事務所（駐車場）、善化高中、善化火車站等14處。

台南市議會副議長林志展說，善化近年的快速發展跌破眾人眼鏡，深綠線若能加速辦理，讓聯外交通路線更健全，也能夠改善南科園區上下班時間的交通壅塞狀況；深綠線明年若能進入綜合規劃，到完工啟用可能還得等8年以上，蓮潭里里長陳紫晶則提出捷運興建前的交通、大眾運輸如何紓解，另外善化多位里長都提到大成、光文陸橋交通瓶頸問題。

南市交通局副局長熊萬銀表示，南科台南園區範圍的善化、新市等地都有停車問題，市府規劃在LM區興建停車塔、善化市區則仍在盤點土地，公車運輸則卡在司機人力問題，會視情況增設路線；至於深綠線原訂通過大成陸橋，陸橋將拆除改為地下化，光文陸橋則不在討論範圍。

台南捷運深綠線至少還得等8年以上，地方民眾關心的是這段期間的交通運輸及停車問題如何解決。記者莊曜聰／攝影
台南捷運深綠線至少還得等8年以上，地方民眾關心的是這段期間的交通運輸及停車問題如何解決。記者莊曜聰／攝影
台南捷運深綠線可行性研究進入期末報告階段，預計明年可報中央審核，立委郭國文今邀集南市府及交通相關部會，在善化公所舉行說明會。記者莊曜聰／攝影
台南捷運深綠線可行性研究進入期末報告階段，預計明年可報中央審核，立委郭國文今邀集南市府及交通相關部會，在善化公所舉行說明會。記者莊曜聰／攝影
台南捷運深綠線連接南科台南園區及沙崙科學城，最北延伸到善化區，初步規劃14站點，經過歸仁、新化、新市、善化等行政區。記者莊曜聰／攝影
台南捷運深綠線連接南科台南園區及沙崙科學城，最北延伸到善化區，初步規劃14站點，經過歸仁、新化、新市、善化等行政區。記者莊曜聰／攝影

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