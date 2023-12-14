台南左鎮化石園區5G升級！恐龍從牆面迸出 抓住大人小孩的心

台南左鎮化石園區2019年擴建完成開放，園區共分為5個展館，吸引大小朋友假日前來看化石，了解當地菜寮溪流域得天獨厚的化石寶庫。台南市府趁勝追擊，為推動文化園區5G應用與場域升級，設置古生物AI互動體驗、古生物長廊AR擴增實境，讓民眾彷彿回到數千萬年前，與恐龍等古生物互動、合照，提升民眾觀賞體驗。

化石園區累計收藏猛獁象、劍齒象、古鹿、鱷魚等海陸生物化石，加上左鎮人頭骨碎片等蒐藏品，可謂臺灣無可取代的化石寶庫。如今，左鎮化石園區從單一館舍蛻變、擴展為五大展館，每場館都見證著生命演化興盛及衰落。

台南市府在數發部支持下，推5G應用與場域升級，今在園區舉行升級記者會。市府表示，共有2場域升級，包括「古生物AI互動體驗」、「古生物長廊AR擴增實境」，讓民眾好似穿越時空回到數千萬年前的左鎮與活生生的古生物互動，提升民眾有感體驗文化科技應用成果。