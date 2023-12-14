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台南左鎮化石園區5G升級！恐龍從牆面迸出 抓住大人小孩的心

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南左鎮化石園區新設置生物長廊AR擴增實境讓民眾彷彿回到數千萬年前，與恐龍等古生物互動、合照。記者李文德／攝影
台南左鎮化石園區新設置生物長廊AR擴增實境讓民眾彷彿回到數千萬年前，與恐龍等古生物互動、合照。記者李文德／攝影

台南左鎮化石園區2019年擴建完成開放，園區共分為5個展館，吸引大小朋友假日前來看化石，了解當地菜寮溪流域得天獨厚的化石寶庫。台南市府趁勝追擊，為推動文化園區5G應用與場域升級，設置古生物AI互動體驗、古生物長廊AR擴增實境，讓民眾彷彿回到數千萬年前，與恐龍等古生物互動、合照，提升民眾觀賞體驗。

化石園區累計收藏猛獁象、劍齒象、古鹿、鱷魚等海陸生物化石，加上左鎮人頭骨碎片等蒐藏品，可謂臺灣無可取代的化石寶庫。如今，左鎮化石園區從單一館舍蛻變、擴展為五大展館，每場館都見證著生命演化興盛及衰落。

台南市府在數發部支持下，推5G應用與場域升級，今在園區舉行升級記者會。市府表示，共有2場域升級，包括「古生物AI互動體驗」、「古生物長廊AR擴增實境」，讓民眾好似穿越時空回到數千萬年前的左鎮與活生生的古生物互動，提升民眾有感體驗文化科技應用成果。

市府表示，「古生物AI互動留影體驗屋」，透過AI肢體辨識技術讓民眾與古生物共同互動；「古生物長廊AR擴增實境」透過5G高傳輸、藉AI辨識及AR擴增實境技術，在長廊牆面上的裂痕讓虛擬古生物重現到現實世界與民眾互動合照。民眾邊拍照，邊開心的表示「這也太酷了！」相信小朋友們一定會愛上，搶著要拍照。

「古生物長廊AR擴增實境」透過5G高傳輸、藉AI辨識及AR擴增實境技術，在長廊牆面上的裂痕讓虛擬古生物重現到現實世界與民眾互動合照。記者李文德／翻攝
「古生物長廊AR擴增實境」透過5G高傳輸、藉AI辨識及AR擴增實境技術，在長廊牆面上的裂痕讓虛擬古生物重現到現實世界與民眾互動合照。記者李文德／翻攝
台南左鎮化石園區新設置古生物AI互動體驗讓民眾彷彿回到數千萬年前，與恐龍等古生物互動、合照。記者李文德／攝影
台南左鎮化石園區新設置古生物AI互動體驗讓民眾彷彿回到數千萬年前，與恐龍等古生物互動、合照。記者李文德／攝影

化石 擴增實境 台南 恐龍 AI

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