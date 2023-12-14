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嘉義虱目魚年終線上優惠購 滿千現折250元

中央社／ 嘉義縣14日電

嘉縣府在台灣好農電商平台推出「虱目魚年終優惠購」線上購物活動，提供當季最優質具產銷履歷或生產追溯認證虱目魚產品，即日起至月底購買滿千元現折250元，邀請全國民眾上網輕鬆購。

嘉義縣農業處今天發布新聞稿表示，冬天是最適合品嚐虱目魚的季節，民眾線上輕鬆選購，免出門購物就能品嚐嘉義在地好滋味。

農業處漁業科長張建成今天告訴中央社記者，台灣養殖虱目魚歷史超過400年，而嘉義縣是全國虱目魚重要產銷節點，養殖面積約2000公頃，年產量約7000公噸，東石、布袋及義竹都有養殖。

此外，布袋新塭地區虱目魚加工處理場也十分興盛，全國有6成以上的虱目魚都是從這裏集散出去，質與量皆是全國翹楚。

張建成說，縣府在台灣好農電商「嘉義縣虱目魚年終優惠購」專區嚴選在地漁獲，共上架6家優質業者，產品皆通過產銷履歷或生產追溯認證，包括魚肚、魚柳、魚皮、魚背鰭、整尾無刺虱目魚、魚丸、魚鬆、魚精等各式虱目魚產品，滿足消費者煎、煮、炒、炸、蒸、烤等料理需求。

張建成強調，嘉義虱目魚安心有保障，即日起至12月31日止，上網台灣好農「嘉義縣虱目魚年終優惠購」活動專區，購買滿新台幣1000元現折250元。

嘉義 產銷履歷

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