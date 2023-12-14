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北港鎮立幼兒園新館差點蓋不成 預算追加至1.5億元終動工

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣北港鎮立幼兒園建築體已有50多年歷史，設施老舊簡陋，且現址鄰近第3市場與宮廟，環境吵雜不利收托幼兒。記者陳苡葳／攝影
雲林縣北港鎮立幼兒園建築體已有50多年歷史，設施老舊簡陋，且現址鄰近第3市場與宮廟，環境吵雜不利收托幼兒。記者陳苡葳／攝影

雲林縣北港鎮立幼兒園現有建築物是早年舊辦公廳舍所整建，外部斑駁老舊，內部設施年久失修，加上位在菜市場內，又鄰近宮廟，周遭環境吵雜，鎮長蕭美文說，現況不利收托學童，已覓得建國國中對面一處土地新建園舍，今在工程基地召開施工說明會，當地民代及民眾與會，預計114年完工。

蕭美文說，鎮立幼兒園現址在第3市場周邊，環境吵雜，建築體已有50多年歷史，設施設備相當簡陋，為提供幼兒成長優質場域，公所規畫在果菜市場舊址蓋新館，然而，全案因物價上漲、經費問題流標數次，因期限至今年底，若標不出去該案恐永不見天日，經與縣府溝通並追加預算，上月終以總經費1億5600多萬元順利發包開工。

縣長張麗善今天主持施工說明會指出，新園舍為環保綠建築，面積約490坪，共2層樓，外部設計中庭、遊戲平台與家長、外賓接送區，及裝卸、校車、園區入口管制停車場及人行道等。

內部則規畫活動室、圖書館、廁所、機房、儲藏室、半戶外廊道、辦公室、廚房等空間，希望提供優質環境，讓家長對養兒育女更有信心。教育處表示，目前正在進行舊果菜市場建物拆除及整地工程，接續興建園舍，預計後年完工後啟用，為符合收托需求，將擴編2個班級數，預估增收60名學童。

雲林縣北港鎮立幼兒園新建工程正在進行，為2層樓的綠建築。記者陳苡葳／攝影
雲林縣北港鎮立幼兒園新建工程正在進行，為2層樓的綠建築。記者陳苡葳／攝影
雲林縣北港鎮公所今天在果菜市場舊址舉行鎮立幼兒園園舍新建工程施工說明會，地方多人與會。記者陳苡葳／攝影
雲林縣北港鎮公所今天在果菜市場舊址舉行鎮立幼兒園園舍新建工程施工說明會，地方多人與會。記者陳苡葳／攝影
雲林縣北港鎮立幼兒園新建工程歷經數次流標終於順利發包施工，縣長張麗善今天在工程基地主持施工說明會。記者陳苡葳／攝影
雲林縣北港鎮立幼兒園新建工程歷經數次流標終於順利發包施工，縣長張麗善今天在工程基地主持施工說明會。記者陳苡葳／攝影

綠建築 幼兒園 人行道

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