北港鎮立幼兒園新館差點蓋不成 預算追加至1.5億元終動工

雲林縣北港鎮立幼兒園現有建築物是早年舊辦公廳舍所整建，外部斑駁老舊，內部設施年久失修，加上位在菜市場內，又鄰近宮廟，周遭環境吵雜，鎮長蕭美文說，現況不利收托學童，已覓得建國國中對面一處土地新建園舍，今在工程基地召開施工說明會，當地民代及民眾與會，預計114年完工。

蕭美文說，鎮立幼兒園現址在第3市場周邊，環境吵雜，建築體已有50多年歷史，設施設備相當簡陋，為提供幼兒成長優質場域，公所規畫在果菜市場舊址蓋新館，然而，全案因物價上漲、經費問題流標數次，因期限至今年底，若標不出去該案恐永不見天日，經與縣府溝通並追加預算，上月終以總經費1億5600多萬元順利發包開工。

縣長張麗善今天主持施工說明會指出，新園舍為環保綠建築，面積約490坪，共2層樓，外部設計中庭、遊戲平台與家長、外賓接送區，及裝卸、校車、園區入口管制停車場及人行道等。