北港鎮立幼兒園新館差點蓋不成 預算追加至1.5億元終動工
雲林縣北港鎮立幼兒園現有建築物是早年舊辦公廳舍所整建，外部斑駁老舊，內部設施年久失修，加上位在菜市場內，又鄰近宮廟，周遭環境吵雜，鎮長蕭美文說，現況不利收托學童，已覓得建國國中對面一處土地新建園舍，今在工程基地召開施工說明會，當地民代及民眾與會，預計114年完工。
蕭美文說，鎮立幼兒園現址在第3市場周邊，環境吵雜，建築體已有50多年歷史，設施設備相當簡陋，為提供幼兒成長優質場域，公所規畫在果菜市場舊址蓋新館，然而，全案因物價上漲、經費問題流標數次，因期限至今年底，若標不出去該案恐永不見天日，經與縣府溝通並追加預算，上月終以總經費1億5600多萬元順利發包開工。
縣長張麗善今天主持施工說明會指出，新園舍為環保綠建築，面積約490坪，共2層樓，外部設計中庭、遊戲平台與家長、外賓接送區，及裝卸、校車、園區入口管制停車場及人行道等。
內部則規畫活動室、圖書館、廁所、機房、儲藏室、半戶外廊道、辦公室、廚房等空間，希望提供優質環境，讓家長對養兒育女更有信心。教育處表示，目前正在進行舊果菜市場建物拆除及整地工程，接續興建園舍，預計後年完工後啟用，為符合收托需求，將擴編2個班級數，預估增收60名學童。
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